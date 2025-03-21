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舊菜刀不要了該怎麼丟？環保局曝正確處理方法 做錯最高罰6千

聯合新聞網／ 綜合報導
菜刀雖然可以回收，但不能隨意亂丟，否則得依照《廢棄物清理法》開罰。 示意圖／ingimage
菜刀雖然可以回收，但不能隨意亂丟，否則得依照《廢棄物清理法》開罰。 示意圖／ingimage

家中的物品常常會汰舊換新，有些東西直接當一般垃圾丟棄就好，但有些物品得要經過分類，不可隨意棄之，否則會挨罰。有網友想丟掉家中的舊菜刀，但卻又不知道該怎麼處理，台南市環保局提醒菜刀雖然可回收，但也不能隨便亂丟，還是要包覆好後再交給清潔人員處理。

一名網友曾在mobile01論壇提問，他說家裡有幾把舊的菜刀，其中一把很鈍，但磨一磨還能用，不過另一把就用了非常久了，刀柄已經不堪使用，他不敢亂丟因為怕傷到清潔人員，因此想問大家該怎麼處理比較好？

不少有經驗的人都建議將菜刀完整包好，再丟給清潔人員即可，「若真的要丟棄，可以送到資源回收站」、「若老刀真的不值得維修想要丟棄，可以用三、四層報紙包裹好，再以塑膠袋包好，於資源回收日丟棄，清潔人員多會對這類廢棄物更加留意」、「要回收包好親自交給資源回收車，叮囑回收人員菜刀請小心，這樣就不會傷到人了，另外就是直接送到資源回收廠」。

台南市環保局在官網分享各種民眾不知道該怎麼處理的回收物，其中提到菜刀屬廢鐵類，可以回收，要獨立交付清潔隊資源回收車，並特別叮囑交付清潔隊資源回收車隨車人員，以免受傷。此外，像美工刀刀片因為體積過小，屬於不可回收物品，必須要用報紙包好以防穿刺，再交付給垃圾車收運。

提醒民眾，如果違反規定隨意亂丟被查獲，環保局可根據《廢棄物清理法》依法開罰1200元至6000元罰款。

廢棄物 環保局

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