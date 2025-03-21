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輻射冷卻強 苗栗大河清晨僅4.1度

中央社／ 台北21日電

中央氣象署觀測，今天清晨輻射冷卻效應強，各地明顯偏低，平地最冷是苗栗大河，只有攝氏4.1度，氣象署也發布18縣市低溫特報，不過白天氣溫將明顯回升。

氣象署說，今天水氣仍偏少，各地大多為晴到多雲可見陽光天氣，只有花東及恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻效應強，各地早晚氣溫偏低。

氣象署清晨發布18縣市低溫特報：橙色燈號（非常寒冷）區域包括：桃園市、新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫的機率；黃色燈號（寒冷）區域包括：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生機率。

氣象署觀測，清晨台南以北及宜蘭平地低溫僅7至11度，竹苗多處不到7度，其中最低溫是苗栗大河僅4.1度，其次是新竹關西4.3度、苗栗峨嵋5.8度、桃園永福5.9度、苗栗造橋6.2度、新竹寶山6.5度、苗栗龍溪6.6度，高屏及花東約13至15度。

氣象署說，白天陽光出來後，氣溫將明顯上升，西半部高溫可達23至25度，東半部約20、21度，西半部日夜溫差大。

氣溫 氣象署

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