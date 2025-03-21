回暖放晴好天氣、日夜溫差顯著 下周四再變天

迎接回暖好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天北方冷高壓東移出海，過去幾天影響台灣的冷空氣也持續減弱，環境水氣持續偏少，各地天氣都算晴朗，僅東部有局部雲量，但整體都沒有太多的降雨影響。

而受輻射冷卻影響，今天平地的晨間低溫仍有10度以下低溫出現，林孝儒表示，中北部沿海空曠及各近山平地最為明顯，感受寒冷。不過，白天起隨陽光出現，各地氣溫將會回升，預測北部及東部高溫約20至23度，中南部高溫約24至26度，相對較舒適，甚至南部有些偏熱了。

這樣天氣穩定且氣溫持續回暖的現象，預測持續至下周三，林孝儒表示，可把握近期的好天氣，但外出進行戶外活動就要做好防曬措施並多補充水分。周末各地高溫都有機會達25度以上，甚至下周一至下周三高溫除了中北部逐漸逼近30度外，南部將有30度或以上高溫出現機會。

林孝儒表示，而夜低溫普遍落於15至20度左右，仍是較舒適或偏涼，但日夜溫差顯著，易增加呼吸道不適或感冒風險，建議適時調整衣物，以維持身體適應穩定。

是否還有較明顯的天氣變化？林孝儒表示，可能落在下周四了，屆時隨鋒面通過及東北季風增強，天氣將轉趨不穩，氣溫也可能再度下降。持續關注最新氣象資訊，以便及早應對變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。