快訊

台中暗夜凶殺！不滿醉男酒後屋前叫囂 屋主友人出頭拿刀捅死他

台灣寶可夢中心新品滿滿皮卡丘！網讚「和日本價格一樣」超佛心

國安風險成考量：台美投資有哪些注意事項？

聽新聞
0:00 / 0:00

回暖放晴好天氣、日夜溫差顯著 下周四再變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣穩定且氣溫持續回暖的現象，預測持續至下周三。本報資料照片
天氣穩定且氣溫持續回暖的現象，預測持續至下周三。本報資料照片

迎接回暖好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天北方冷高壓東移出海，過去幾天影響台灣的冷空氣也持續減弱，環境水氣持續偏少，各地天氣都算晴朗，僅東部有局部雲量，但整體都沒有太多的降雨影響。

而受輻射冷卻影響，今天平地的晨間低溫仍有10度以下低溫出現，林孝儒表示，中北部沿海空曠及各近山平地最為明顯，感受寒冷。不過，白天起隨陽光出現，各地氣溫將會回升，預測北部及東部高溫約20至23度，中南部高溫約24至26度，相對較舒適，甚至南部有些偏熱了。

這樣天氣穩定且氣溫持續回暖的現象，預測持續至下周三，林孝儒表示，可把握近期的好天氣，但外出進行戶外活動就要做好防曬措施並多補充水分。周末各地高溫都有機會達25度以上，甚至下周一至下周三高溫除了中北部逐漸逼近30度外，南部將有30度或以上高溫出現機會。

林孝儒表示，而夜低溫普遍落於15至20度左右，仍是較舒適或偏涼，但日夜溫差顯著，易增加呼吸道不適或感冒風險，建議適時調整衣物，以維持身體適應穩定。

是否還有較明顯的天氣變化？林孝儒表示，可能落在下周四了，屆時隨鋒面通過及東北季風增強，天氣將轉趨不穩，氣溫也可能再度下降。持續關注最新氣象資訊，以便及早應對變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

延伸閱讀

14縣市低溫特報！受輻射冷卻影響 2地區「非常寒冷」恐下探6度

明晨仍有6度低溫 氣象署：下周四鋒面及冷空氣再來

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

相關新聞

家寧露面聲明影片7小時衝59萬流量 Cheap白話翻譯5重點

YouTuber家寧日前透過律師發布聲明稿，昨天深夜透過她經營的YouTube頻道「秘月期POPOO」，發布4分鐘影片「...

回暖放晴好天氣、日夜溫差顯著 下周四再變天

迎接回暖好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天北方冷高壓東移出海，過去幾天影響台灣的冷空氣也持續減弱，環境水氣持...

再現「銀白世界」 晴空下玉山積雪絕美

強烈大陸冷氣團減弱，不過，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天玉山最低溫為清晨6時42分的零下5.9度，水氣仍偏少，玉山...

家寧影片畫面有玄機 林智群諷：我相信之前影片都是Andy做的

YouTuber「眾量級」的Andy老師和家寧開撕風波延燒，家寧自日前透過律師發表聲明稿後，昨深夜在YouTube頻道「...

新竹關西4.4度 吳德榮：今起回暖下周飆逾33度高溫 月底驟雨夏轉冬

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，...

家寧露臉了4分鐘影片念聲明 致歉家人、「合作夥伴」 1原因選擇站出來

YouTuber「眾量級」的Andy老師和家寧開撕至今，家寧昨深夜在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。