完全禁止超加工食品不實際！營養專家：聰明搭配也能均衡飲食

根據「Women's Health」報導，美國衛生及公共服務部長Robert Kennedy Jr.推動「讓美國再次健康」（MAHA）運動，致力於改革醫療、慢性病預防等議題，並特別強調應解決超加工食品對健康的影響。雖然研究顯示，這類食品與癌症、心血管疾病、糖尿病等健康問題密切相關，但專家指出，單純禁止超加工食品並非最佳解方，應從飲食均衡的角度出發，採取更務實的策略。

超加工食品（Ultra-Processed Food, UPF）指的是含有人工添加物、防腐劑等成分，並經高度加工以延長保存期限的食品，例如冷凍食品、碳酸飲料、加工肉品、零食、速食等。營養學家Scott Keatley表示，這類食品含有高糖、高鹽與不健康脂肪，長期食用可能增加多種慢性病風險，因此應盡量減少攝取。但由於超加工食品在美國飲食中占比高達70%，幾乎不可能完全避免，因此專家建議，應從不同的加工程度來評估食品，而非一概而論。例如，植物奶雖屬超加工食品，但其健康風險遠低於洋芋片或速食。

哈佛大學醫學院講師Julia Menichetti指出，目前的食品分類系統過於簡化，無法準確區分各類食品的健康風險。因此，營養學界主張，應優先選擇富含必需營養素、加工程度較低的食物。例如，以氣泡水搭配新鮮水果取代含糖飲料，以堅果、未加工爆米花取代洋芋片或包裝餅乾，進而減少人工添加物攝取，提高飲食品質。

專家強調，完全拒絕超加工食品並非現實可行的選擇，更重要的是維持整體營養均衡，適度搭配天然食物，避免過度依賴加工食品。未來，如何讓民眾在現代飲食環境中做出更健康的選擇，將是公共衛生政策的重要課題。