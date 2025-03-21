家寧影片畫面有玄機 林智群諷：我相信之前影片都是Andy做的

YouTuber「眾量級」的Andy老師和家寧開撕風波延燒，家寧自日前透過律師發表聲明稿後，昨深夜在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，再度引起討論。從背景牆上的畫可見畫面歪斜，律師林智群在臉書表示，連水平都沒抓好，「我相信之前那些影片都是Andy做的」。

林智群表示，很多人問「Andy會不會贏？」有時候輸贏不是看那個結果的。情況一，如果Andy要主張1/2股權，肯定不會贏（法律上不會贏），「因為他自己在股權協議書簽名，只拿1/4股份的」。

他說，情況二，如果Andy要主張1/4股權（公司成立7年期間的分紅），「法律上他會贏，但他可能拿不到錢」，因為張媽媽可能已經把錢轉走了，就算是沒轉走，娛樂公司被檢舉逃稅，國稅局連補帶罰扒幾層皮後，公司還有錢可以分嗎？拿到一個勝訴判決，可是拿不到錢，這樣算贏嗎？

情況三，Andy法律上、實際上輸得一塌糊塗，林智群表示，「但大家挺他、喜歡他，新頻道訂閱漲到200多萬，以後就是妥妥的獨資，這樣算輸嗎？人生很長，輸贏一時間還很難講呢！」

對於家寧的媽媽告Andy妨害名譽、洩露個資，林智群表示，張媽媽要告個人資料保護法，也應該告經濟部商業司吧？他打趣，「告錯人了，告死經濟部商業司，怎麼可以公開負責人名字？」