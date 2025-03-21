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家寧露面聲明影片7小時衝59萬流量 Cheap白話翻譯5重點

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家寧露面聲明影片7小時衝59萬流量 Cheap白話翻譯5重點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」

YouTuber家寧日前透過律師發布聲明稿，昨天深夜透過她經營的YouTube頻道「秘月期POPOO」，發布4分鐘影片「家寧正式回應」，再度引起討論，短短7小時累計59萬次觀看次數。百萬網紅「Cheap」在個人臉書「白話翻譯」，分析有5大重點，他並列表糾正家寧的咬字發音，「到底是不是台灣人，ㄔㄘㄕㄙ亂湊」。

針對家寧道歉影片，Cheap表示，有5個重點：1、我不是裝死，只是怕說錯話。2、帳目我也想查，但查不到，雖然董事長是我媽。3、我以前不懂財務，所以現在開始學。4、我已經有新頻道了，別再吵我了。5、這件事帶來的影響很大，但我還是要往前走。

Cheap發表他的白話翻譯版本：

這次的風波真的讓我「深感遺憾」，不只是公司的問題，還牽扯到親情（我媽）和愛情（前男友）。（但主要還是公司的錢啦）。大家可能以為我在裝死，其實不是，我是怕講錯話更麻煩。

財務方面？別懷疑，我比你們更想知道真相。（雖然我是公司董事，我媽是董事長，我哥開了六家店，我妹炫保時捷），但我可以很負責任地說，我對公司的財務完全不清楚。

其實這幾年我也一直在問（真的有問），但就是沒結果，跟Andy一樣很苦惱。所以現在我決定請律師來看看這個「神秘的帳本」，但這過程可能會花非常長的時間，希望大家耐心等候。

頻道的收入分配？老實說，我以前就是專心拍片，對經營財務完全不懂，現在才驚覺：「哇，怎麼財務這麼複雜！」但沒關係，現在開始學也不遲。

關於個人關係，我一直很努力在跟Andy「保持距離」，希望大家也給我們一點空間（就是別再狂問我了）。這次事件讓我學到了很多，也讓我意識到「管理真的很重要！」所以，我會更獨立、更勇敢，並且繼續努力發展我的新頻道。

最後，對於所有因這件事被影響到的人、合作夥伴、粉絲，我在這裡表示「遺憾」與「歉意」，希望大家也可以祝福我們「各自更好的未來」。

其他網友表示，「太好了，有這邊可以看，就不用去給她流量了」、「幫大家結論，裡面沒有重點」、「你的翻譯，比她的聲明更清楚明瞭」、「這麼沒重點的影片竟然可以整理出這麼多重點，不愧是cheap大」、「有說等於沒說，還拍片，想賺流量也不見這樣操作的吧」、「我怎麼覺得你過度翻譯了，根本沒什麼重點的回應影片」、「聽君一席話，如聽一席話」、「我們全家都過得很爽，詳細原因我也不清楚，因為我都在認真拍片」。

有網友說，「從內容、拍攝、剪輯、口條，沒有一點像個百萬YTR」、「她沒說那是前男友，一直重複的說是合作夥伴」、「如果她告她的親媽，我就信」、「聲明稿完全沒提到Andy，也是很厲害啦」、「坐在椅子上點頭道歉超問號」、「看Andy的拍片跟她的拍片，只能說她真是個災難片」、「每次發言一直強調她的新頻道，是多怕沒人看」、「除非她決定大義滅親，否則神仙也難救」。

「Cheap」列表糾正家寧的咬字發音。圖／取自Cheap臉書
「Cheap」列表糾正家寧的咬字發音。圖／取自Cheap臉書

家寧 財務 頻道

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