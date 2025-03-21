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新竹關西4.4度 吳德榮：今起回暖下周飆逾33度高溫 月底驟雨夏轉冬

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日逐日回暖，日夜溫差大。周日至下周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆回到30度以上，下周二至下周四更升至33度以上，為暖熱如夏、清晨易起霧的天氣。聯合報系資料照
今天至周日逐日回暖，日夜溫差大。周日至下周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆回到30度以上，下周二至下周四更升至33度以上，為暖熱如夏、清晨易起霧的天氣。聯合報系資料照

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各縣市最低氣溫依序為新竹關西4.4度、苗栗三灣4.8度、桃園大溪6.1度。台北北投區雖降至8.6度，但台北測站僅降至12.6度，所以今年3月幾波的冷空氣跟「寒流」有段差距。今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度。

中央氣象署持續發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）包括桃園市、新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）包括新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮說，今天至周日受移動高壓影響，各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。逐日的清晨、部分平地仍有10度以下的輻射低溫；由於連續多日、日夜氣溫皆有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者、應特別注意調適。今天北部6至25度、中部9至28度、南部9至29度、東部10至23度。

周日至下周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，吳德榮說，各地區白天高溫皆回到30度以上，下周二至下周四更升至33度以上，為暖熱如夏、清晨易起霧的天氣，但清晨氣溫仍偏低，日夜溫差甚至達15度之多，也應注意。

不過，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，大約在下周五凌晨鋒面抵達；鋒面通過時伴隨陣雨及雷雨，天氣變化很劇烈。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣、3月最後一波以大陸冷氣團的機率略高於強烈大陸冷氣團，但仍將使氣溫驟降，由下周四的晴熱轉為下周五的溼冷，且春寒料峭至30日。不過，模式仍持續調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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