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家寧「露臉」4分鐘影片念聲明 「希望以最負責任態度釐清問題」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾，影片最後她再次鞠躬。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾，影片最後她再次鞠躬。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」

YouTuber「眾量級」的Andy老師和家寧開撕至今，家寧昨深夜在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她全程看著擬好的聲明文念稿，兩度鞠躬。她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。

家寧說，她一直以來對於財務方面的細節有所疑問，並非近期才開始關注。這幾年她曾多次詢問，並希望獲得更清楚的資訊，至今未能獲得完整的數據，這也是她選擇與專業人士諮詢並努力釐清相關狀況的原因。希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

關於頻道的營運與收入分配，家寧說，過去她更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。她願意以更成熟的態度學習，並確保未來能夠有更清晰的規畫與管理。

家寧表示，這段時間她並非選擇逃避，而是希望能夠以最負責任的態度去釐清問題，尋求最適當的解決方式。她與Andy分手後，一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議。她誠摯請求大眾給予兩人空間，用最適合的方式走向各自更好的未來。

家寧表示，這些年她始終堅持以真誠的態度經營頻道，也相信大家能夠看到她的努力。不希望這些傳聞影響到支持的朋友們，因此才選擇站出來說明。她向受到影響的家人和合作夥伴、支持者道歉，也感謝支持者關心和鼓勵，「希望我們都能夠在這次風波後迎來更明朗的未來」。影片最後她再次鞠躬。

●家寧正式回應：

親愛的朋友和粉絲們，大家好，我是家寧。

這段時間，無論是作為女兒、夥伴還是創作者，對我來說都不容易。我始終珍惜身邊的每一段關係，也感謝這些年來一路相伴的家人、夥伴及支持我的朋友和粉絲們。

對於這次的風波，我深感遺憾。這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。

這段時間，我並非選擇逃避，而是希望能夠以最負責任的態度去釐清問題，尋求最適當的解決方式。我理解大家的關心，也感受到各方的期待，因此想透過這封聲明讓大家了解我的立場與心境。

一直以來，我對於財務方面的細節有所疑問，這並非近期才開始關注的事情。數年間，我曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，以確保自己能夠對公司與個人的發展負責。然而，至今我未能獲得完整的數據，這也是我選擇與專業人士諮詢並努力釐清相關狀況的原因。

我深信透明與公平是合作的基石，因此我希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

關於頻道的營運與收入分配，過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。

我願意以更成熟的態度學習，並確保未來能夠有更清晰的規畫與管理。

在個人關係上，我尊重並珍惜過去的每一段經歷，也希望彼此都能夠在未來擁有更好的發展。分手後，我一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議。在這裡，我想誠摯地請求大家給予我們彼此一些空間，讓我們能夠用最適合的方式走向各自更好的未來。

這些年，我始終堅持以真誠的態度經營頻道，也相信大家能夠看到我的努力。我不希望這些傳聞影響到支持我的朋友們，因此才選擇站出來說明。

這次的事件讓我學到了許多，作為公眾人物，我應該更早意識到經營管理的重要性，也應該更早學會如何在事業與家庭之間取得平衡。

我真誠地向所有因這次事件受到影響的人致歉，無論是家人、合作夥伴還是一直支持我的你們。

在未來的路上，我會帶著這次經驗更加獨立、成長、勇敢，也更加珍惜每一份支持與陪伴。謝謝你們一直以來的關心與鼓勵，這份溫暖是我們前進的動力。希望我們都能夠在這次風波後迎來更明朗的未來。

家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」

家寧 朋友 頻道

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