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強烈冷氣團餘威仍在 粉專：直到周末仍夜間偏冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地低溫預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
各地低溫預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據氣象署觀測資料，今天平地最低氣溫為新竹縣關西工作站測站4.5度，其次是苗栗縣大河測站4.8度、新竹縣國三N085K測站6.0度、桃園市大溪永福測站6.1度。

中央氣象署發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）縣市包括桃園市、新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）縣市包括新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨晚西半部一片晴朗，是有利輻射冷卻效應發揮的大舞台，台南以北、宜蘭深夜時段留意10度左右低溫。強烈冷氣團雖然已經慢慢減弱，但餘威仍在，直到周末都會是夜間偏冷的狀況，日夜溫差也很大，多留意穿著。初步看，接下來會迎來一小段溫暖的時光，下次再有大幅變天，要等月底。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

新竹 氣溫

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