新竹關西4.5度 鄭明典：輻射冷卻低溫明顯 日夜溫差大

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）縣市包括桃園市、新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）縣市包括新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署觀測資料，今天平地最低氣溫為新竹縣關西工作站測站4.5度，其次是苗栗縣大河測站4.8度、新竹縣國三N085K測站6.0度、桃園市大溪永福測站6.1度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨輻射冷卻低溫還是很明顯，天氣乾燥，日夜溫差特別大。

今天水氣仍偏少，氣象署表示，各地大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，清晨台南以北及宜蘭低溫僅7至11度，其中新竹、苗栗有局部6度以下低溫發生的機率，高屏及花東約13至15度，晨起外出注意保暖。白天陽光出來後，氣溫將明顯上升，西半部高溫23至25度，東半部約20、21度，西半部日夜溫差大，早出晚歸多添加衣物。馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

明天、周日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大。下周一至下周三各地大多為晴到多雲，下周一早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大，下周二、下周三東南部及恆春半島有零星短暫雨。

下周四各地大多為晴到多雲，晚起鋒面逐漸接近，西半部及東北部轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

下周五鋒面通過及冷空氣南下，各地天氣轉涼，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；下周六、30日冷空氣影響，北部、東北部及東部整日偏涼，其他地區早晚亦偏涼，水氣仍多，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。