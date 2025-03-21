新竹關西4.5度 鄭明典：輻射冷卻低溫明顯 日夜溫差大
輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）縣市包括桃園市、新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）縣市包括新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。
根據氣象署觀測資料，今天平地最低氣溫為新竹縣關西工作站測站4.5度，其次是苗栗縣大河測站4.8度、新竹縣國三N085K測站6.0度、桃園市大溪永福測站6.1度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨輻射冷卻低溫還是很明顯，天氣乾燥，日夜溫差特別大。
今天水氣仍偏少，氣象署表示，各地大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，清晨台南以北及宜蘭低溫僅7至11度，其中新竹、苗栗有局部6度以下低溫發生的機率，高屏及花東約13至15度，晨起外出注意保暖。白天陽光出來後，氣溫將明顯上升，西半部高溫23至25度，東半部約20、21度，西半部日夜溫差大，早出晚歸多添加衣物。馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。
明天、周日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大。下周一至下周三各地大多為晴到多雲，下周一早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大，下周二、下周三東南部及恆春半島有零星短暫雨。
下周四各地大多為晴到多雲，晚起鋒面逐漸接近，西半部及東北部轉為有局部短暫陣雨或雷雨。
下周五鋒面通過及冷空氣南下，各地天氣轉涼，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；下周六、30日冷空氣影響，北部、東北部及東部整日偏涼，其他地區早晚亦偏涼，水氣仍多，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
下周一至下周四金門、馬祖，及明天至下周雲林至台南地區夜晚清晨易有局部低雲或霧影響能見度。春季天氣變化快速，鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。
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