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統一超商響應永續 明晚關燈1小時

聯合報／ 記者林海／台北報導
統一超商串聯全球夥伴倡議「Earth Hour地球一小時」，號召上萬據點齊關燈，打造亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈活動。圖／統一超提供
統一超商串聯全球夥伴倡議「Earth Hour地球一小時」，號召上萬據點齊關燈，打造亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈活動。圖／統一超提供

統一超商連續第二年取得世界自然基金會（ＷＷＦ）「Earth Hour地球一小時」官方授權擔任台灣主辦方之一，今年匯聚全球逾五五○個永續夥伴及關係企業參與「Earth Hour地球一小時」全球綠色行動，將在明天（廿二日）晚間八時卅分起，共同關燈一小時。

統一超商指出，今年廣邀環境部、統一企業、7-ELEVEN及統一超轉投資的康是美、夢時代、星巴克、PChome與各大知名銀行等共同倡議世界關燈日活動，其中還包括首度跨海響應逾四千一百家菲律賓7-ELEVEN門市。預計將有約一點五萬個據點同時關閉招牌燈一小時，這也是亞洲跨國連鎖超商最大規模的關燈活動。

為讓消費者深度連結與體驗關燈行動，7-ELEVEN首次在世界關燈日前夕以關燈互動體驗、LOCK醬關燈挑戰、閱讀永續好鄰居同樂會等，串聯規畫線上線下活動，讓減碳活動具象化，以及「關燈一小時」主題策展、線上由LOCK醬發起「關燈一小時」短影音挑戰社群活動等，預估關燈體驗活動可觸及百萬人次。

統一超商二○二三年透過節能專案，為7-ELEVEN門市共節省超過一億度電，相當於可供應近千萬個家庭一日用電；去年六月更領先同業推動7-ELEVEN門市實施凌晨三至六時限時關閉招牌燈政策，目前已有超過一千五百家門市加入，已節省逾五十六萬度電、減少廿七點七萬公斤碳排量。

永續 超商 鄰居

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