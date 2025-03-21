聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報系有聲書製作平台 Aicast榮獲德國iF設計獎

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北報導

聯合報系旗下聯經數位公司，研發ＡＩ有聲書製作平台Aicast，榮獲今年德國iF設計獎。運用ＡＩ大幅降低製作門檻，解決配音成本高昂、錄製時間漫長的問題。

有聲書是目前出版業成長最快的市場。聯經數位開發的Aicast智慧有聲書製作平台，可快速完成製作，除具有文本自動分析、多人語音對話，更具有自動的角色性別、年齡判定，自動配予對應的ＡＩ配音員，自動辨識文字、對話的情緒，改變配音的語氣、語調等，一鍵全自動完成有聲書的製作。

聯經數位產品部經理梁家瑞說，聯經數位在ＡＩ語音的技術領域有多年研發經驗，為了讓ＡＩ讀懂文本，讓配音聽起來既自然又生動，研發團隊整合多項ＡＩ技術，並獲得兩項發明專利。Aicast平台目前已推出雲端線上服務，同時獲得iF設計獎的肯定。

Aicast平台有超過一五○位中、英、日、德、法等多國語言的ＡＩ配音員，結合最先進的ＡＩ語音，自行研發的聲調處理技術，錄製多達五十五組以上，台灣專屬口音的ＡＩ配音員。

Aicast平台日前於台北國際書展展出。一位出版社業者表示，聲音技術的發展讓人感到驚訝，聽不出Aicast製作的有聲書與真人配音有什麼不同。有一名美籍的華裔藝術家試聽後，將嘗試運用Aicast，為自己的展覽製作語音導覽，取代過去高昂的真人配音費用。

聯經數位總經理林政良說，透過ＡＩ技術的賦能，讓內容創作者更容易製作有聲書。為創作者與閱聽大眾，開啟更多元的內容體驗。

創作者 語音

延伸閱讀

曾因「膚色」遭歧視 調查：德國少數族群中半數人以上曾經歷

美蛋荒求助歐洲 義大利恐無力出口 德國僅能少量出口

不只要裁員！Audi恐因美國徵收進口關稅調漲車價

吳志中與德國副議長視訊 盼續建經濟合作模式

相關新聞

腸道出血性大腸桿菌 3年來首例

國內出現腸道出血性大腸桿菌感染症，為三年來首例。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，個案是南部一名未滿十歲女童，發病前未食用生...

菸防法修法 持有電子煙研議沒入

衛福部國健署三月四日預告「菸害防制法」修正草案，針對電子煙及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀規定，並加強網路平台監管。...

健康主題館／急診常見「被狗咬」 見血要打破傷風疫苗

比特犬半個月內兩度咬人，引發熱議，但犬隻咬傷人是急診室常見傷害之一。外傷醫學會前理事長簡立建表示，依他在急診觀察，平均2至3天就遇到一起「被狗咬」的案例，包括流浪犬攻擊路人、飼主被家犬傷害等；若傷口見血，建議一定要到醫院打破傷風疫苗。

健保給付嚴 晚期肺癌治療未補齊

「若沒藥醫也就算了，但有藥沒錢醫，對沒錢的病人來說，情何以堪。」陳先生發現肺癌時已轉移至淋巴，他開始蒐集國內外資料，包括...

運動甩壓力肥 全身流汗才有效

不少人壓力大就想大啖美食，長期處於高度壓力下，身體為了應對會增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。根據調查，台灣50.8...

肺癌免疫藥物 醫界促應速放寬給付

健保署宣示肺癌用藥優先參考國際治療指引，去年十月擴大給付晚期帶ＥＧＦＲ突變基因患者標靶藥物，無基因突變者，外界預期今年第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。