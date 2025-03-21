聯合報系有聲書製作平台 Aicast榮獲德國iF設計獎

聯合報系旗下聯經數位公司，研發ＡＩ有聲書製作平台Aicast，榮獲今年德國iF設計獎。運用ＡＩ大幅降低製作門檻，解決配音成本高昂、錄製時間漫長的問題。

有聲書是目前出版業成長最快的市場。聯經數位開發的Aicast智慧有聲書製作平台，可快速完成製作，除具有文本自動分析、多人語音對話，更具有自動的角色性別、年齡判定，自動配予對應的ＡＩ配音員，自動辨識文字、對話的情緒，改變配音的語氣、語調等，一鍵全自動完成有聲書的製作。

聯經數位產品部經理梁家瑞說，聯經數位在ＡＩ語音的技術領域有多年研發經驗，為了讓ＡＩ讀懂文本，讓配音聽起來既自然又生動，研發團隊整合多項ＡＩ技術，並獲得兩項發明專利。Aicast平台目前已推出雲端線上服務，同時獲得iF設計獎的肯定。

Aicast平台有超過一五○位中、英、日、德、法等多國語言的ＡＩ配音員，結合最先進的ＡＩ語音，自行研發的聲調處理技術，錄製多達五十五組以上，台灣專屬口音的ＡＩ配音員。

Aicast平台日前於台北國際書展展出。一位出版社業者表示，聲音技術的發展讓人感到驚訝，聽不出Aicast製作的有聲書與真人配音有什麼不同。有一名美籍的華裔藝術家試聽後，將嘗試運用Aicast，為自己的展覽製作語音導覽，取代過去高昂的真人配音費用。

聯經數位總經理林政良說，透過ＡＩ技術的賦能，讓內容創作者更容易製作有聲書。為創作者與閱聽大眾，開啟更多元的內容體驗。