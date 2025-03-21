健康你我他／感悟化為早安圖 意外鼓舞老同學

我每天早上做操、伸腿及禮佛後，會把當時的感悟，配上近幾天的旅遊或運動足跡製作成早安圖，分送給親友，尤其關注幾位獨居的長者，傳達「修心靜養的頻率與心得」，以及「我還在，你還在嗎？」收到請回覆的互動訊息。

有時是拾人牙慧，配上當下情境，也會欣賞自己獨到的創意，甚至整天都在回收親友回覆的喜悅，有一次寫：「想辦法收拾難題，不要讓難題收拾你。」竟然讓一個科技公司退休的國小同學回覆：「你的早安圖，是我自信要崩解時，撐住我的那張安全網。」原來我們欠缺的就是心靈深處的互相探問與關懷。

因為早安圖製作得早，又在人們思緒最清、最靜的時刻傳遞，特別適合長者。人心若靜，心靈自然多出很多空間學習，人心若清，則思緒明朗，自能檢視自己的生命方位，知所取捨。所以說所有的感悟，其實是他自己的慧根使然。

前陣子內人的娘家大嫂，在獨居的沙發上睡著了，親友發現時已無呼吸心跳，不能得知過世的確切時間，只能在手機上與我傳遞的早安圖中推敲一二。因為大嫂常說，「我的早安圖傳遞，對她像是一個morning call」。平常她總是勤快地回覆，而那日卻是空白兩日，未讀未回，嗚呼哀哉！