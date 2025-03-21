36歲體重破百 胃腸繞道手術減36公斤

36歲王小姐從小體態「很有福氣」，一路胖到成年，雖然嘗試各種減肥方式，包括運動、飲食控制、中醫藥輔助，但成效短暫且易復胖，產後體重甚至破百。

王小姐表示，肥胖致百病，常胸悶、呼吸喘，一動就膝蓋痠痛，更因為睡眠呼吸中止症而影響睡眠品質，經過醫師評估接受胃腸繞道手術，半年鏟肉20公斤，迄今9個月更減了36公斤。

基隆長庚醫院一般外科主治醫師黃若禕表示，王小姐的BMI＞40，符合健保減重手術適應症，且血壓飆高、有睡眠呼吸中止症。肥胖更加重多囊性卵巢症狀，因此評估可以達文西機械手臂進行胃腸繞道手術，縮短復原期，術後第2天即順利出院。

國人十大死因有多項與肥胖有關，肥胖對健康危害甚大，尤其體重愈重者，慢性疾病的發生率也愈高，亦有高死亡率。黃若禕說，肥胖易引起各種共病，包括三高、心血管疾病、癌症，體重超標也會讓膝蓋受不了，加速退化性膝關節炎。

世界衛生組織將BMI大於40稱為「病態性肥胖」，如果體重控制不下來，可選擇胃繞道手術、胃縮小手術。基隆長庚一般外科主治醫師王致遠指出，健保署因應亞洲人體質，2020年已將減重手術適應症下修為BMI>37.5或BMI>32.5且合併有糖尿病、高血壓或呼吸睡眠中止症等高危險併發症。

王致遠說，許多人對胃繞道手術、縮胃手術不夠理解，擔心併發症，確實這類減重手術要注意術後「傷口滲漏」。健保署已在2024年9月宣布，將達文西機械輔助手術費用納入健保，協助減重外科醫師精準進行微創減重手術。

黃若禕強調，過往減重手術都是以腹腔鏡微創方式進行，可大幅降低手術風險、幫助病人快速復原。不過，微創手術縫合角度上有限制，而達文西機械手臂可達540度，靈活度高於傳統腹腔鏡的器械，更適合使用在胃腸繞道手術。但病人術式及器械種類仍需視病患狀況，評估個人化治療方式。

基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，目前減重團隊已完成超過百例達文西減重手術，依教育部體育署統計，基隆市112年民眾BMI過重或肥胖比率合計為43.2%，在各縣市中名列第四。他呼籲，如果有重度肥胖問題，除了正確減重也要進一步就醫諮詢，尋求醫療應對策略。