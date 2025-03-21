健康主題館／急診常見「被狗咬」 見血要打破傷風疫苗

● 每年約2萬人被狗咬傷，患者多為老弱婦孺

● 1成傷者需接受抗生素治療，甚至清創手術

比特犬半個月內兩度咬人，引發熱議，但犬隻咬傷人是急診室常見傷害之一。外傷醫學會前理事長簡立建表示，依他在急診觀察，平均2至3天就遇到一起「被狗咬」的案例，包括流浪犬攻擊路人、飼主被家犬傷害等；若傷口見血，建議一定要到醫院打破傷風疫苗。

比特犬攻擊事件讓人震驚，近期北市比特犬兩度咬人，過去基隆也曾發生比特犬攻擊流浪犬造成1死1傷，屏東更出現攻擊男童致死等案例。狗兒是人類忠實的好朋友，但動物的本能可能讓狗兒在感受地盤被侵略或有危機時，出現攻擊行為而自保。

被狗咬傷送急診 每天約近60人

簡立建過去曾根據健保統計推估，每年約有2萬人被狗咬傷，平均每百萬就診者中就有900多人是因狗咬傷送急診，還有600多人因此住院，每天約有近60人就醫，每年醫療花費逾3千萬元；老弱婦孺比較容易被咬傷，患者多是65歲以上婦女或14歲以下男童。

簡立建說，飼主餵食時遇到狗狗護食被咬，或流浪犬攻擊鄰居、路人等，都是常見受傷原因。被狗咬常見的傷口與部位包括手指頭咬傷、小腿撕裂傷等，如果被咬的部位是下肢，若穿著長褲，大多數不至於太嚴重；家犬攻擊受傷的程度不見得比流浪犬輕微，主要跟犬隻大小有關。

無法張嘴吞嚥 破傷風危險徵兆

簡立建表示，很多人認為被狗咬傷後，要打狂犬病疫苗，但是我國目前沒有狂犬病疫情，比起狂犬病疫苗更需要打破傷風疫苗。只要有被咬傷見血，並且5年內沒有打過破傷風疫苗，就應該去醫院接種。

再者，犬隻牙齒有細菌，被犬隻咬傷的民眾中，有1成可能會因此需要接受抗生素治療，甚至需要清創手術。簡立建說，治療上需要較強的抗生素，以免發生蜂窩性組織感染，如果傷口紅腫，不可輕忽。

避免犬隻咬傷，簡立建指出，應該避免靠近流浪犬，流浪犬的性情難預測；家犬也要注意，餵食時避免太靠近，若是狗狗鼻頭開始皺起來或是發出「嗚」的鳴叫聲，或情緒過度激動，應避免靠近。

簡立建指出，若不幸被狗咬傷，應該先用清水沖洗，出血時應該加壓止血、適當包紮，盡速就醫。

疾管署表示，破傷風初期症狀為臉部僵硬、肌肉痙攣，危險徵兆為無法張嘴、吞嚥及呼吸困難，容易併發喉痙攣、骨折、肺栓塞、吸入性肺炎、呼吸困難而導致死亡。