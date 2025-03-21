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腸道出血性大腸桿菌 3年來首例

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署呼籲民眾以肥皂或洗手乳正確洗手，避免感染腸道出血性大腸桿菌。示意圖。本報資料照片
疾管署呼籲民眾以肥皂或洗手乳正確洗手，避免感染腸道出血性大腸桿菌。示意圖。本報資料照片

國內出現腸道出血性大腸桿菌感染症，為三年來首例。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，個案是南部一名未滿十歲女童，發病前未食用生菜或生肉，但曾喝小型業者加工羊乳，但經抽驗羊乳未發現致病菌，目前感染源待釐清。疾管署呼籲民眾應選用有優良羊乳（ＧＧＭ）標章羊乳。但中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，羊乳可能性低，常見感染源為海鮮或肉類。

曾淑慧說，該名女童為本月八日出現高燒、間歇性腹痛、血便、活動力下降等症狀，急診後收治住院，十八日檢驗確診感染腸道出血性大腸桿菌，現正在普通病房接受治療。

曾淑慧說，國外案例多為食用生菜、絞肉感染，但該女童潛伏期無動物接觸史，發病前也沒食用生菜或生肉，但曾喝小型業者加工羊乳，雖非ＧＧＭ標章羊乳，但檢驗為陰性。衛生、農政單位已啟動調查，共匡列卅四名接觸者都無疑似症狀，其中五名密切接觸者採檢皆陰性。本周三時疾管署也與食藥署、地方政府、農業部等討論疫情調查、防治策略等作為。

依疾管署公布，腸道出血性大腸桿菌感染症為人畜共通傳染病，潛伏期約二至十天，致病原為大腸桿菌，可經由接觸受感染的動物、食入受汙染食物、飲水，或與患者直接接觸而感染，嚴重恐致長期洗腎甚至死亡。我國一九九九年至今累計五例，全是本土病例：分別為二○○一年、二○一九年各一例、二○二二年兩例及今年一例，年齡介於未滿十歲至廿多歲，其中以未滿十歲占八成最多。

曾淑慧籲民眾以肥皂或洗手乳正確洗手；調理肉品加熱至中心溫度七十五度以上；保持食器清潔，避免生食或飲用未滅菌處理乳品、果汁。

大腸桿菌 疾管署

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