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健保給付CP值救命第一優先 立委籲政策勿跳票

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導

「健保給付的最佳ＣＰ值，不只有價格，更重要是價值及效益，癌友救命錢要列為第一優先。」立法委員劉建國長年關心癌友治療權益，去年十一月與癌友團體公布台灣肺癌癌友的調查結果，發現四成癌友首次接受治療時就需部分或全額負擔治療費用。當時健保署承諾今年第一季補足晚期肺癌治療缺口，時間將至，忍不住再度發聲。

劉建國指出，雖然最近政府總預算仍卡關，但衛福部不能沒有動作，癌友的救命錢，當然要優先處理，希望健保署的承諾能達成，無腫瘤基因突變的肺腺癌患者需要免疫藥物治療，希望這缺口盡快補齊，病人可以早點用藥，達成總統想要降低癌症死亡率三分之一的目標。

民國一一一年癌症登記報告，肺癌無論在新發個案數或死亡人數都蟬聯榜首，占癌症死亡人數五分之一，逾五成肺癌個案確診時已是晚期。要降低肺癌死亡率，劉建國強調，擴大公費篩檢絕對不夠，還需針對這群龐大的晚期肺癌病友，給予最適切的治療選擇，讓醫師和病友放心治療，降低病友們的身心和財務負擔。

劉建國認為，要達成賴總統的任務，不可能不付出成本，更要提早因應，之前倡議癌症新藥多元基金，政策已逐漸落實，治療接軌國際，是讓病人用國際指引中實證最強首選建議的治療方案，健保才能把錢花在刀口上，不能只看價格，更要考慮價值及效益。

健保署 死亡率 肺癌

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