肺癌免疫藥物 醫界促應速放寬給付

健保署宣示肺癌用藥優先參考國際治療指引，去年十月擴大給付晚期帶ＥＧＦＲ突變基因患者標靶藥物，無基因突變者，外界預期今年第一季放寬免疫藥物給付標準，包括合併療法、不限PD-L1高表現等，但至今未有動靜。台灣胸腔暨重症醫學會理事長陳育民憂心說，愈晚開放給付離健康台灣設定目標愈遠，期盼政府積極加快腳步。

賴總統宣布二○三○年台灣癌症死亡率要減少三分之一，這不只是口號，而是必須具體實踐的目標，肺癌是十大癌症之首，從去年下半年開始，肺癌相關學會及專家們不斷呼籲，肺癌治療須要接軌國際治療指引，包括ＮＣＣＮ（美國國家癌症資訊網）及ＥＳＭＯ（歐洲腫瘤醫學會）。

健保署多次對外宣示，要盤整肺癌、乳癌及大腸直腸癌等資源，且將ＮＣＣＮ國際治療指引的「證據等級高（Catagory1）」及「首選建議（Preferred treatment）」優先考量，並參考英國、加拿大、澳洲等三大國際醫療科技評估中心建議。

患者人數最多的肺腺癌，仍有非基因突變患者的治療須補足，ＮＣＣＮ國際治療指引中，證據等級最高的首選建議為標準化療合併免疫藥物，二○一九年澳洲、英國、加拿大、日本等都已無條件給付，韓國也在三年前跟進，台灣至今仍未公布給付條件。

陳育民分析，研究顯示，若晚期病患第一線就接受標準化療合併免疫藥物，中位數存活期比起單用化療增兩倍，從十點六個月延長至廿二個月，死亡風險降四成，若要達成二○三○年癌症死亡率減少三分之一，那麼肺癌就得減少約三千四百人死亡才能達標，若晚期肺腺癌接軌國際指引首選建議，五年後約可減少一千四百名肺腺癌死亡，貢獻度超過三分之一。

免疫藥物種繁多，國際治療指引幾乎每月更新，健保資源有限，讓錢花在刀口上，以科學為依據最符合效益。陳育民認為，不同治療組合效果仍有差異，證據等級高及首選建議都是效果最好及副作用最小的組合。

外界期待免疫藥物放寬健保給付，「目前時間愈來愈緊迫，仍未見政策宣布，醫師很著急，病人也問醫師何時能有健保給付？」陳育民很無奈。

陳育民也擔心台灣患者失去第一線標準治療，未來無法參加新藥臨床試驗，減少使用新藥機會，不只是病人的損失，也無助減少醫療成本支出。