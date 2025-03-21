健保給付嚴 晚期肺癌治療未補齊

「若沒藥醫也就算了，但有藥沒錢醫，對沒錢的病人來說，情何以堪。」陳先生發現肺癌時已轉移至淋巴，他開始蒐集國內外資料，包括國際治療指引及健保給付狀況，畫成一張樹狀治療圖，還將它交給立委劉建國，希望為病友們發聲，更期待健保署帶給大家希望，今年第一季就能給付國際治療指引首選建議的救命藥。

陳先生一年多前因痔瘡手術例行檢查，發現右肺有一大塊陰影，被診斷為不能開刀的第三期患者，經次世代基因定序（ＮＧＳ）檢測，發現是無基因突變的族群，為找尋更多資料，他開始參加肺癌病友團體且上網找最新治療方式，並將它畫成了圖表，方便自己了解及跟醫師討論。

陳先生在表格上清楚畫出肺癌分類，包括有基因突變及無基因突變在國際治療指引的現況，國內健保給付與給付時間和標準，在自己的治療選項上寫上免疫治療，並畫上兩條粗粗的紅線—健保給付嚴苛，但國際治療指引第一線就是標準化療合併免疫藥物，且有治癒的可能性。

這張圖表去年十一月廿六日在劉建國與台灣年輕病友協會於立法院舉行「二○二四年台灣肺癌病友大調查」中發表，由立委直接交給官員代為訴求。也讓人得知，一位病人為了活命，自己要上網找資料做功課，拿著暨有的科學證明的國際治療指引跟醫師討論，為自己的明天搏一口氣。

「很多時候，有自費藥物，醫師也不會跟病人講。」陳先生加入病友群組後，經由經驗交流知道最新治療趨勢，也得知有免疫藥物的治療選項，決定把自己領到的退休金二○六萬元拿來當醫藥費，成了投資自己的救命錢，「即使賣房也要來籌錢。」陳先生心存希望。

陳先生已自費治療一年多，花一百五十萬元，醫師建議免疫藥物打兩年，所剩退休金能不能支應未來治療費用仍未知，但他保持樂觀，「我往治癒的方向前進，不是拖延生命。」由於治療沒有太多副作用，體能還能維持，他退休後繼續從事文書管理的零工，也賺點醫藥費。

劉建國說，台灣肺癌病友大調查發現，有四成癌友首次治療時就需部分或全額負擔治療費用，逾六成晚期肺癌病友未在第一線使用最適切的治療，顯示「財務毒性」已是晚期肺癌病友重要副作用之一。

陳先生說，社群裡很多患者因錢不夠，治療期程打折扣。對肺癌晚期患者來說，有基因突變者幾乎都有健保給付標靶藥物，但三成無基因突變患者，只能用免疫藥物卻仍未給付。他呼籲：「很多治療方式不只歐美，連日韓中國都給付，健保是德政，應趕快接軌國際治療指引。」