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環境部發布自願碳足跡管理辦法 鼓勵綠色生產

中央社／ 台北20日電

環境部今天表示，依據「氣候變遷因應法」規定，19日發布「自願性產品碳足跡核定標示及管理辦法」，鼓勵並管理產品碳足跡計算及標示，從消費端帶動產品綠色設計及低碳生產。

環境部發布資訊指出，112年「氣候變遷因應法」公布施行，其中第37條第2項將自願性產品碳足跡申請核定、查驗及標示等納入規範；因此於去年12月提出「自願性產品碳足跡核定標示及管理辦法」草案。

在徵詢各界意見並召開研商會後，今年3月19日發布「自願性產品碳足跡核定標示及管理辦法」及修正「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」部分條文。

環境部指出，自願碳足跡管理辦法明定產品碳足跡計算、查驗、申請程序、應檢具資料、審查及核定後相關管理規定，讓申請流程法制化，目前公開的碳足跡產品類別規則已有172件，業者若想申請碳足跡的產品不在其中，則要先提出適用的產品類別規則送審。

此管理辦法也規定，經環境部審查核定後，業者應依照核定產品名稱及型號、標示數值及單位、核定編號、有效期間及使用方式等進行使用及標示。

又為了確保碳足跡數值正確性，環境部說明，參考國際實務做法，碳足跡核定的有效期間為2年，業者如想繼續使用，應於期限屆滿前3個月提出申請；並提醒辦法施行前已取得碳足跡標籤者，原使用期限繼續有效，但有關標籤使用、標示、展延等，應依此辦法規定辦理。

違反規定也有處罰，環境部說，將依「氣候變遷因應法」第54條，處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

此外，配合此辦法的訂定，環境部補充，「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」同步增修產品碳足跡查驗類別，以及執行產品碳足跡查驗作業應遵行事項，並增訂已取得認證的產品碳足跡查驗機構，在辦法修正施行後6個月內，向環境部申請查驗機構許可證或增列查驗類別的轉換期程，以確保既有查驗業務不中斷。

環境部 碳足跡

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