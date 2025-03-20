影／黃金博物館「大金磚」220公斤破7億 20多年來飆7倍

新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重有20.3公斤，是遊客到博物館必摸的寶貝，身價不斷飆升，20多年來，金價已從9千多萬漲到今天的7億2千萬多元，漲7倍多，參觀民眾看到這價格都直呼「天價」。

黃金博物館大金磚都有標示220公斤大金磚今日價值約多少，今日標示每公克金價3274元，金價約7億2126萬餘元。據指出，中央銀行最近會來視察黃金博物館的安全和防盜系統。

黃金博物館組長駱淑蓉說，最近因為國際金價一直上漲，鎮館之寶大金磚也受到歡迎及民眾注目，相當帶動博物館參觀人氣，20多年前約9千多萬，目前大金磚金價已達7億多元，價格持續穩定上揚中。