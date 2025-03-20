給「目睹家暴兒少」安全的明天 婦援會號召路人攜手停止暴力

目睹家暴兒少人數逐年增加，婦女救援基金會指出，目睹家暴兒少雖未直接遭受身體傷害，但長期暴露於暴力環境，承受極大壓力與創傷，產生心理、行為、生理、人際適應影響等，即便成年後，創傷仍可能持續影響。婦援會今首映以目睹家暴兒少視角拍攝的公益廣告，盼民眾藉由影片了解目睹家暴兒少的身心創傷，並發揮友善路人甲精神，攜手終止家庭暴力，讓孩子有一個安全的成長環境。

目睹家暴兒少指的是未滿18歲直接或間接目睹家長雙親之一方對另一方施暴虐待的兒童或少年，暴力類型包括肢體暴力、性暴力、精神暴力、言語暴力及經濟暴力，直接目睹包括兒少現場目睹家暴，以及被波及暴力行為。

婦女救援基金會董事長蔡恩加表示，據衛福部統計，目睹家暴兒少人數逐年增加，從2019年2.63萬人、2020年3.20萬人、2021年3.27萬人、2022年3.37萬人到2023年3.58萬人，從基金會服務目睹家暴孩子來看，這些孩子雖未直接遭受身體傷害，卻因長期暴露於暴力環境，承受極大心理壓力與創傷，可能產生焦慮、憂鬱、退縮等情緒困擾，甚至影響到人際關係與生活適應。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，基金會每年接觸將近800位目睹家暴兒少，5成接受婦援會社工服務，服務經驗發現，目睹家暴後有38%的兒少會產生心理影響、30%行為影響、13%生理影響、4.12%人際和學校適應影響、5.7%家庭關係與親職教育影響。

而童年曾目睹家暴成年人，因曾經生活在暴力環境，創傷持續影響身心健康與生活。婦援會2021年曾舉辦網路民調童年目睹家暴對成年影響，68.5%童年目睹也曾有遭受家暴經驗、80%出現負面自我價值感、77%曾有自殺念頭、48%曾有自傷行為、78.2% 害怕成為親密關係裡的受暴者或施暴者、62.8%害怕踏入婚姻或親密關係裡。杜瑛秋說，這份民調結果，開啟了婦女救援基金會提供童年目睹家暴成年人服務。

「目睹暴力，就是看到自己最愛的兩個人在互相傷害。」童年曾經歷、目睹家暴的大栩分享，小時候看到父母爭吵、肢體衝突，既害怕又無助，甚至被迫在父母之間選邊站，這種長期的壓力，直到長大後才發現自己一直以來只是在「生存」，而不是「生活」。他形容，兒童的心理創傷比外傷更難癒合，即使成年後，過去陰影仍影響著人際關係與家庭期待。

大栩說，目睹家暴的孩子往往無法向外求助，他們的傷痛隱而不顯，社會應提供更多心理支持與社會資源，讓這些孩子不再孤軍奮戰、走出創傷。

杜瑛秋說，今年度的公益廣首次運用VR技術，讓觀眾以第一視角親身感受家暴現場衝擊，體會目睹兒少的無助與恐懼，希望透過這種創新的呈現方式，引起大眾更廣泛的關注，進而關懷與支持，降低因目睹暴力創傷而影響未來人生。

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