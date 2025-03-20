環境部預測21日起3天 西部空氣品質亮橘到紅燈
環境部空氣品質監測網顯示，受東北風挾帶境外污染物影響，今天西半部空氣品質多為橘色提醒等級，21日轉東風並至23日，西部背風風速轉弱，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。
環境部發布新聞指出，今天白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風，受境外臭氧影響及下風處南部地區風速弱，導致擴散不佳，空氣品質多為橘色提醒等級；接著21日轉東風，持續至23日，背風面的西半部風速轉弱，要留意空氣品質變化。
環境部說，未來3天西半部污染物易累積，白天受光化作用影響，臭氧濃度上升，空氣品質惡化，達到對所有族群不健康的紅色警示等級，已通知縣市環保局提前應變，並提醒民眾多留意空氣品質變化。
此外，環境部預計，24日白天逐漸轉為西南風，擴散條件好轉，空氣品質可望改善。
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