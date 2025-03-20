快訊

顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准

柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

環境部預測21日起3天 西部空氣品質亮橘到紅燈

中央社／ 台北20日電

環境部空氣品質監測網顯示，受東北風挾帶境外污染物影響，今天西半部空氣品質多為橘色提醒等級，21日轉東風並至23日，西部背風風速轉弱，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。

環境部發布新聞指出，今天白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風，受境外臭氧影響及下風處南部地區風速弱，導致擴散不佳，空氣品質多為橘色提醒等級；接著21日轉東風，持續至23日，背風面的西半部風速轉弱，要留意空氣品質變化。

環境部說，未來3天西半部污染物易累積，白天受光化作用影響，臭氧濃度上升，空氣品質惡化，達到對所有族群不健康的紅色警示等級，已通知縣市環保局提前應變，並提醒民眾多留意空氣品質變化。

此外，環境部預計，24日白天逐漸轉為西南風，擴散條件好轉，空氣品質可望改善。

環境部 空氣品質

延伸閱讀

改善空汙 南投縣400萬助宮廟設環保金爐、電子禮炮

四接環評惹議 遭批「無視數據造假」！環境部：將組專案小組調查

全球空汙拉警報 僅7國符合WHO標準

彰化至台南空氣品質亮紅燈 西半部擴散條件差

相關新聞

驗車要求20秒手貼排氣管！男遭燒燙傷 網氣炸「哪來的規定」

32歲哈雷車行業者鄭男昨在中壢監理站為客人進行驗車時，疑遭檢驗員要求將手放在排氣管前段20秒，並以手部發紅為由表示不通過...

14縣市低溫特報！受輻射冷卻影響 2地區「非常寒冷」恐下探6度

中央氣象署說，受輻射冷卻影響，今晚至明晨各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫的機率，竹苗局部地區可能下探6度，氣象署也...

史上最大觀光逆差！賴正鎰提8大建言 籲儘速開放陸客觀光

疫後海外旅遊夯，國旅蕭條。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光...

「剴剴案沒有沉」 兒盟3點澄清駁謠傳 表態支持修法加重虐童刑罰

男童「剴剴」遭虐死案昨開庭，上千名民眾聚集法院聲援。當社會大眾關注目光再回到剴剴案，因剴剴案遭受抨擊的兒福聯盟、及主責剴...

影／黃金博物館「大金磚」220公斤破7億 20多年來飆7倍

新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重有20.3公斤，是遊客到博物館必摸的寶貝，身價不斷飆升，20多年來，金價已從9千多萬...

給「目睹家暴兒少」安全的明天 婦援會號召路人攜手停止暴力

目睹家暴兒少人數逐年增加，婦女救援基金會指出，目睹家暴兒少雖未直接遭受身體傷害，但長期暴露於暴力環境，承受極大壓力與創傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。