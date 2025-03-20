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新增土壤碳匯方法學 農業部2年內產出示範專案

中央社／ 台北20日電

農業部今天表示，接續「加強森林經營」及「竹林經營」2項森林碳匯方法學，「改進農業土壤管理方法學」20日通過環境部審議，新增納入土壤碳匯，將鼓勵民間明年底前產出示範專案。

農業部資源永續利用司副司長黃新達告訴中央社記者，113年2月22日申請新增「改進農業土壤管理」自願減量方法學，今天在環境部審議通過，結合去年10月通過的「加強森林經營」及「竹林經營」2項森林碳匯方法學，共計3項。

他並說，農業部規劃今年提供經費，鼓勵企業與農民團體合作，規劃以2年為期產出農業碳權示範專案，提供企業發揮企業社會責任（CSR）、揭露ESG績效及碳抵換等需求，創造自然碳匯轉化出碳減量價值。

關於土壤增匯的原理，黃新達說明，就是透過持續投入有機質，並減少土壤擾動，使有機質經腐化過程逐步轉化為難以分解狀態的腐植質，藉此增加土壤有機碳，同時也能提升土壤健康程度，達到移除大氣中溫室氣體與提升農業生產雙重效益。

實際執行項目，資源永續利用司補充，參考國際操作實務，並依據國內農產業特性設計操作項目，涵蓋多項田間管理措施，包含施用有機資材、減少耕犁、作物殘 體回田、草生栽培、休耕轉種綠肥等，同時參考國際共通性原則，規範專案操作不得造成產量減產逾5%，以避免為了減碳損及農業經營本質。

永續 環境部 農業部

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