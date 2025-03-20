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現代婦女基金會、蘭馨CSW 69線上會議 推動性平與受害者保護

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現代婦女基金會及國際蘭馨交流協會中華民國總會今舉行聯合國第69屆婦女地位委員會（CSW69）線上平行周邊會議，主題為「受暴婦女服務及高衝突家庭兒少司法保護：回顧、反思，前行」，前排左3為現代婦女基金會董事長潘維剛、右3為國際蘭馨交流協會總監王藝璇。圖／現代婦女基金會提供
現代婦女基金會及國際蘭馨交流協會中華民國總會今舉行聯合國第69屆婦女地位委員會（CSW69）線上平行周邊會議，主題為「受暴婦女服務及高衝突家庭兒少司法保護：回顧、反思，前行」，前排左3為現代婦女基金會董事長潘維剛、右3為國際蘭馨交流協會總監王藝璇。圖／現代婦女基金會提供

現代婦女基金會及國際蘭馨交流協會中華民國總會今舉行聯合國第69屆婦女地位委員會（CSW69）線上平行周邊會議，主題為「受暴婦女服務及高衝突家庭兒少司法保護：回顧、反思，前行」，探討台灣實務經驗與挑戰，與全球專家交流，致力打造性別平等與安全的社會。

現代婦女基金會長年致力推動性別平等、受害者保護及家庭暴力防治，透過司法協助、心理支持及社會倡議，推動更完善的保護機制；而國際蘭馨交流協會長期秉持女人幫助女人的宗旨，幫助女性透過教育與技能培訓，獲得經濟獨立，並透過全球性的職涯培訓、微型企業創業支持、教育獎助金計畫，幫助女性翻轉人生。此次CSW69會議讓現代婦女基金會與國際蘭馨交流協會攜手向國際社會展示台灣的努力與成果。

現代婦女基金會董事長潘維剛致詞時表示，2025年將聚焦性別平等的進展與挑戰，基金會將整合司法家事服務與受暴婦女援助，發展更完善的支持機制，她呼籲各界攜手終結家庭暴力，共同打造平等、安全、尊嚴的社會，實現真正的性別正義。

國際蘭馨交流協會台灣專區總監王藝璇分享台灣蘭馨在婦女婦權與教育推動的努力與成果，透過一系列的專案計畫，幫助不同階段、背景的女性與女孩追求夢想，例如「實現你的夢想獎」創立以來幫助全球超過2200名的單親失婚或弱勢家庭的婦女，累計頒發約300萬美金的獎助金。她希望透過此次會議對話與行動，為全球婦女帶來更多的支持與力量。

今天的會議邀請了4位在受暴婦女服務及高衝突家庭兒少司法保護方面的實務工作者發表專題，分享第一線的觀察與應對策略。台北市家庭暴力暨性侵害防治中心專線救援組組長張淑綺說，性影像犯罪被害人友善服務流程強調「I see you」理念，呼籲社會不僅要看見被害人，更應理解與感受其處境。

她指出，許多受害者因自責或害怕社會指責而不敢求助，甚至在報案時遭遇二次傷害。為改善這些困境，防治中心與警政、社會局等單位合作建立單一窗口服務，確保受害者能在安全且尊重的環境中獲得協助，並透過創傷知情技巧，減少受害者的心理負擔。

現代婦女基金會家暴防治組督導黃琮雯則分享「未成年相對人案件中的母職困境」，探討母親在子女施暴（APV）案件中的挑戰，APV案件數量近年顯著增加，其中68%受害者為女性，多數為母親，基金會成立「女性家長韌性團體」，結合創傷知情取向，提供放鬆技巧、情緒調節及親職溝通等支持，幫助母親減少焦慮並重建親子關係。

受害者 司法 現代婦女基金會

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