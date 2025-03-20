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天冷彎腰穿鞋、追劇都可能落枕 醫教3招保持肌肉好彈性

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
近期天氣變化大，不少人出現落枕或拉傷的狀況。圖非新聞當事人，記者賴昀岫／攝影
近期天氣變化大，不少人出現落枕或拉傷的狀況。圖非新聞當事人，記者賴昀岫／攝影

近期天氣變化大，不少人出現落枕或拉傷狀況。復健醫師表示，肌肉在寒冷狀態下比較僵硬，導致血液循環變差，建議每隔一段時間應起身伸展、保持肌肉彈性，同時也要做好保暖，如不慎拉傷，可透過熱敷、貼藥布、擦藥等改善，持續超過3天建議就醫，如長時間使用電腦的上班族、追劇族或年長族群，要特別留意。

神經復健醫學會理事、開業復健科醫師陳昭蓉說，肌肉在寒冷的狀況下，一定會比較僵硬，導致血液循環變差，好比沒有熱身就運動，就容易受傷，也有些人因為肌肉比較緊繃，只是彎腰穿鞋就傷到脊椎或周邊韌帶，引發椎間盤突出等不適症狀；很多人睡到半夜翻個身，脖子就扭傷，也就是俗稱的「落枕」，但這可能是肌肉、韌帶或脊椎本身椎間盤的問題。

很多民眾以為會「久病成良醫」，出現落枕狀況時，會透過各種「喬」姿勢改善，但在疼痛的狀態下，怎麼動都痛，陳昭蓉提醒，「這時通常不建議再過度活動」，否則可能讓拉傷的傷勢加重。

針對這類天氣冷導致的拉傷，陳昭蓉建議，不妨先透過熱敷改善血液循環，覺得不舒服再改回冰敷，除了冷熱敷交替使用，擦藥或使用貼布都是可嘗試的方法，但不建議過度拉扯，如症狀持續3天未改善，仍建議就醫檢查，確認有無異狀。

陳昭蓉說，上班族等長時間從事電腦作業的族群，或有追劇習慣的族群，可能會導致頸椎問題、肌肉緊繃或僵硬等，天氣冷就容易在稍微轉頭或睡覺起床時拉傷；年長族群則容易因為肌肉彈性不佳，加上平常沒有特別訓練、頸椎或腰椎退化等，更容易導致這類狀況頻繁發作。

針對頸椎保養或避免拉傷的動作，陳昭蓉指出，可以做適當伸展運動，例如使用電腦每隔30、40分鐘就起身拉筋，讓肌肉保持彈性，平常也可以固定做運動讓身體暖和；天冷更要做好保暖，如果房間裡太冷，可使用暖爐、暖氣保暖，同時戴帽子、圍巾、穿襪子等，讓自己處在較溫暖的狀態。

伸展運動 保暖 復健 醫師

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