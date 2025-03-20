3年來首例腸道出血性大腸桿菌 女童曾喝羊奶感染源待釐清

國內出現3年來首例腸道出血性大腸桿菌感染症，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，該個案為南部一名未滿10歲女童，發病前沒有食用生菜或生肉，但曾飲用私人處理羊乳，經衛生單位檢驗羊乳為陰性，感染源待釐清；昨已邀集農業部、衛福部食藥署等單位討論，持續疫調及防治工作，呼籲民眾選用有優良羊乳（GGM）標章的羊乳。

該名女童3月8日出現高燒、間歇性腹痛、血便、活動力下降等症狀，至醫院急診就醫後收治住院並通報，18日檢驗確診為出血性大腸桿菌（O157:H7），目前於普通病房住院治療中。曾淑慧說，國外案例多為吃生菜、絞肉感染，但女童潛伏期無動物接觸史，發病前無食用生菜或生肉，但曾飲用小型業者加工羊乳，其未有羊乳標章，但經衛生單位抽驗檢驗結果為陰性。

曾淑慧表示，衛生單位已會同農政單位啟動調查，匡列接觸者共34人，均無疑似症狀，其中家人、接觸者等密切接觸者5人採檢，並檢驗食品檢體結果均為陰性。疾管署昨邀集農業部、食藥署及地方政府單位就疫情調查、防治策略及因應作為交流討論，相關疫調及防治工作持續進行。

腸道出血性大腸桿菌感染症在自1999年列入法定傳染病，目前為第二類法定傳染病，迄今累計5例確診，均為本土病例。發病年份分別為2001年及2019年各1例、2022年2例及2025年1例，個案年齡介於未滿10歲至20多歲，男性2例及女性3例，其中未滿10歲為多，占80%，此次個案為3年來首例。

腸道出血性大腸桿菌感染症屬人畜共通傳染病，致病原為大腸桿菌，可經接觸受感染動物、食入受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。潛伏期約2至10天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，可能會引起血栓性血小板減少性紫斑症、溶血性尿毒症候群，並可能導致長期洗腎或死亡。

預防腸道出血性大腸桿菌感染症應落實手部衛生及飲食安全，用餐前、上完廁所或接觸動物後，應以肥皂或洗手乳正確洗手；調理肉品應充分加熱至中心溫度達75℃以上；保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，以降低感染風險。

該病原所產生的類志賀氏毒素，為導致腸黏膜出血及腎臟病變的主要原因，較常見血清型主要為O157，其他血清型如O26、O45、O111、O103、O104、O121及O145等也可能致病。

曾淑慧提醒，民眾選購農產品時，應優先選購具台灣優良農產品標章（CAS）的產品，而羊乳產品認明包裝瓶蓋貼有農業部輔導中華民國養羊協會核發的GGM鮮羊乳標章。民眾如有疑似症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史；醫師如遇疑似病患時，請盡速通報，並採集相關檢體送驗，及早給予病患適當治療，防範疫情擴大蔓延。