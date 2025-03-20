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3年來首例腸道出血性大腸桿菌 女童曾喝羊奶感染源待釐清

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
南部一名未滿10歲女童感染今年首例腸道出血性大腸桿菌感染症，目前感染源待釐清，但曾飲用私人處理羊乳，疾管署呼籲，飲用羊乳產品應認明包裝瓶蓋貼有農業部輔導中華民國養羊協會核發的GGM鮮羊乳標章。圖為當時嘉義市長涂醒哲喝國產GGM羊乳，示意圖。本報資料照片
南部一名未滿10歲女童感染今年首例腸道出血性大腸桿菌感染症，目前感染源待釐清，但曾飲用私人處理羊乳，疾管署呼籲，飲用羊乳產品應認明包裝瓶蓋貼有農業部輔導中華民國養羊協會核發的GGM鮮羊乳標章。圖為當時嘉義市長涂醒哲喝國產GGM羊乳，示意圖。本報資料照片

國內出現3年來首例腸道出血性大腸桿菌感染症，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，該個案為南部一名未滿10歲女童，發病前沒有食用生菜或生肉，但曾飲用私人處理羊乳，經衛生單位檢驗羊乳為陰性，感染源待釐清；昨已邀集農業部、衛福部食藥署等單位討論，持續疫調及防治工作，呼籲民眾選用有優良羊乳（GGM）標章的羊乳。

該名女童3月8日出現高燒、間歇性腹痛、血便、活動力下降等症狀，至醫院急診就醫後收治住院並通報，18日檢驗確診為出血性大腸桿菌（O157:H7），目前於普通病房住院治療中。曾淑慧說，國外案例多為吃生菜、絞肉感染，但女童潛伏期無動物接觸史，發病前無食用生菜或生肉，但曾飲用小型業者加工羊乳，其未有羊乳標章，但經衛生單位抽驗檢驗結果為陰性。

曾淑慧表示，衛生單位已會同農政單位啟動調查，匡列接觸者共34人，均無疑似症狀，其中家人、接觸者等密切接觸者5人採檢，並檢驗食品檢體結果均為陰性。疾管署昨邀集農業部、食藥署及地方政府單位就疫情調查、防治策略及因應作為交流討論，相關疫調及防治工作持續進行。

腸道出血性大腸桿菌感染症在自1999年列入法定傳染病，目前為第二類法定傳染病，迄今累計5例確診，均為本土病例。發病年份分別為2001年及2019年各1例、2022年2例及2025年1例，個案年齡介於未滿10歲至20多歲，男性2例及女性3例，其中未滿10歲為多，占80%，此次個案為3年來首例。

腸道出血性大腸桿菌感染症屬人畜共通傳染病，致病原為大腸桿菌，可經接觸受感染動物、食入受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。潛伏期約2至10天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，可能會引起血栓性血小板減少性紫斑症、溶血性尿毒症候群，並可能導致長期洗腎或死亡。

預防腸道出血性大腸桿菌感染症應落實手部衛生及飲食安全，用餐前、上完廁所或接觸動物後，應以肥皂或洗手乳正確洗手；調理肉品應充分加熱至中心溫度達75℃以上；保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，以降低感染風險。

該病原所產生的類志賀氏毒素，為導致腸黏膜出血及腎臟病變的主要原因，較常見血清型主要為O157，其他血清型如O26、O45、O111、O103、O104、O121及O145等也可能致病。

曾淑慧提醒，民眾選購農產品時，應優先選購具台灣優良農產品標章（CAS）的產品，而羊乳產品認明包裝瓶蓋貼有農業部輔導中華民國養羊協會核發的GGM鮮羊乳標章。民眾如有疑似症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史；醫師如遇疑似病患時，請盡速通報，並採集相關檢體送驗，及早給予病患適當治療，防範疫情擴大蔓延。

大腸桿菌 疾管署 農業部 食安

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