驗車要求20秒手貼排氣管！男遭燒燙傷 網氣炸「哪來的規定」

32歲哈雷車行業者鄭男昨在中壢監理站為客人進行驗車時，疑遭檢驗員要求將手放在排氣管前段20秒，並以手部發紅為由表示不通過，鄭男受2至3級燒燙傷，此一事件引發重機社群熱議，質疑被刁難。

新北市議員陳世軒也熱愛大型重機，他今天也聲援這名當事人，對監理人員濫用官威、態度惡劣感到憤怒，他說「監理人員到底是多大官威？態度惡劣還對騎士嘻嘻哈哈，若不是故意惡整就是心態壞極了」。

鄭男指出，該車輛保持原廠狀態，法規僅規定排氣管須有防燙裝置，並無明文要求溫度，更沒有要求必須以手感受20秒且不得紅腫才算合格，質疑此舉純屬刁難。該驗車員甚至還想示範，同樣也將手放在完全不同車的尾段。

鄭男表示，監理站所長與副所長今天已登門慰問並致歉，但該名檢驗員卻至今未發表任何說法。

鄭男遭遇引發社群熱議，有重機玩家說，將手放在排氣管前段20秒並非法定規定，防燙裝置原本設計用以防誤觸，誰會特意長時間貼近危險部位？也有車友說，驗車流程似乎是為刁難車主而設，若原廠車輛均無改裝卻難以驗過，也令人不禁疑惑該車輛安全性與合格標準。

新北市議員陳世軒表示，該事件引發眾多車友不滿，影片在網路上廣為流傳，他對監理人員濫用官威、態度惡劣感到憤怒。