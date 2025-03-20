快訊

柯文哲痛罵檢方「不要臉」 吐關押7月最大遺憾哭了：怎麼原諒你們？

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲

「橘子」未到案成李文宗延押理由？ 律師轟檢方亂扯：2人涉案部分無關

響應世界關燈日 機場公司22日晚間調整部分照明

中央社／ 桃園機場20日電

機場公司配合「世界關燈日」活動，22日晚間8時30分到9時30分，將關閉二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞吊燈內外圈燈，僅保留中心燈照明，並關閉D10候機室燈光。

桃園國際機場公司今天表示，為落實永續發展及節能減碳，機場公司於2024年首次參加世界關燈日活動，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注，活動成效良好。今年度機場公司繼續參與全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」活動，以實際行動支持響應。

機場公司說，將於22日星期六晚間8時30分到9時30分的1小時內，將關閉第二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞大吊燈的內外圈燈，僅保留中心燈照明，另外也將關閉目前施工中尚未開放使用的D10候機室燈光，機場公司將同步透過航廈電子看板及大廳廣播，向旅客及工作人員宣導以具體行動共同愛護地球，倡議理念外，也降低對機場營運及旅客出入境作業的影響。

機場公司指出，活動進行期間，航廈作業與航班起降都維持正常，在航廈內的熄燈及降低照明都屬正常現象，機場公司邀請大家一同響應關燈愛地球活動。

機場公司表示，「世界關燈日Earth Hour」活動為世界自然基金會於2007年發起，提倡在每年3月最後一個星期六，於當地時間晚間8時30分一起關上「不必要的電燈」1小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任，目前已有192個國家或地區一起響應。

公益 機場 減碳

延伸閱讀

端午連假台金航線機位 3月24日上午9時開放訂票

菲律賓皇家航空5／29直飛薄荷島 每週2、4、6出發 首航遇連假不加價

馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

2024桃機美食嘉年華 13餐飲品牌榮獲「首FOOD」肯定

相關新聞

「剴剴案沒有沉」 兒盟3點澄清駁謠傳 表態支持修法加重虐童刑罰

男童「剴剴」遭虐死案昨開庭，上千名民眾聚集法院聲援。當社會大眾關注目光再回到剴剴案，因剴剴案遭受抨擊的兒福聯盟、及主責剴...

史上最大觀光逆差！賴正鎰提8大建言 籲儘速開放陸客觀光

疫後海外旅遊夯，國旅蕭條。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光...

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

天冷彎腰穿鞋、追劇都可能落枕 醫教3招保持肌肉好彈性

近期天氣變化大，不少人出現落枕或拉傷狀況。復健科醫師表示，肌肉在寒冷狀態下比較僵硬，導致血液循環變差，建議每隔一段時間應...

14縣市低溫特報！受輻射冷卻影響 2地區「非常寒冷」恐下探6度

中央氣象署說，受輻射冷卻影響，今晚至明晨各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫的機率，竹苗局部地區可能下探6度，氣象署也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。