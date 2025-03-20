快訊

柯文哲痛罵檢方「不要臉」 吐關押7月最大遺憾哭了：怎麼原諒你們？

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲

「橘子」未到案成李文宗延押理由？ 律師轟檢方亂扯：2人涉案部分無關

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少目睹家暴後遺症大 婦團籲當「友善路人甲」

中央社／ 台北20日電
家暴示意圖。圖／AI生成
家暴示意圖。圖／AI生成

目睹家暴兒少通報逐年增加，但仍有黑數隱身社會角落，婦女救援基金會今天說，曾有兒少因目睹瀕臨死亡的家暴，後因恐懼致行為退化至小學一年級，籲民眾擔任友善路人甲。

婦援會今天攜手藝人鍾瑶召開「給孩子一個安全的明天」記者會，呼籲民眾攜手共同終止家庭暴力，讓孩子有一個安全的成長環境。

目睹家暴兒少是指未滿18歲直接或間接目睹雙親一方對另一方暴力虐待的兒童或少年，暴力類型包含肢體暴力、性暴力、精神暴力、言語暴力及經濟暴力。

婦援會執行長杜瑛秋表示，婦援會每年接觸將近800名目睹家暴兒少，其中有5成接受婦援會社工服務，家庭暴力對兒少的影響包含行為及生理，包含兒少可能出現模仿行為，以為遇到困難就可以大吼大叫，或是可能擔憂家庭暴力，影響睡眠而生長停滯。

杜瑛秋分享曾接觸過的實際個案，曾有兒少目睹家暴家人處瀕臨死亡狀態，後因恐懼家人被殺害致行為退化，從小學五年級退化至小學一年級；也有遇過個案原本成績優異，但因擔憂晚上發生家暴、必須隨時準備起來保護家人而不敢睡覺，使得課業停滯。

杜瑛秋說，透過服務經驗，也發現目睹家暴後有38%的兒少會產生心理影響、30%行為影響、13%生理影響、4.12%人際和學校適應影響、5.7%家庭關係與親職教育影響。

根據衛生福利部統計，目睹家暴兒少人數逐年增加，從2019年2.63萬人、2020年3.20萬人、2021年3.27萬人、2022年3.37萬人到2023年3.58萬人。

杜瑛秋分析，通報量增加主要原因包含許多民眾對於家庭暴力事件已有敏感度，當發生家暴時就會去通報，而家庭暴力防治法也於民國104年進行修正，將目睹兒少納入保護範疇，當婦女保護社工接獲通報時必須留意家中小孩，起初可能因資源分配及人力不足，通報量較少，但近年因資源逐步建置，通報量也跟著增加。

婦援會今天公布2025年度公益廣告，突破以往非營利組織的傳統模式，首次運用VR技術，讓社會大眾以第一視角親身感受家暴現場的衝擊，體會目睹兒少無助與恐懼們的處境，進而伸出援手提供關懷與支持，降低因目睹暴力創傷而影響未來人生。

婦援會董事長蔡恩加表示，為了保護這些孩子，社會各界應共同努力，提升對家暴議題的關注，在家暴即將或正在發生時，發揮友善路人甲精神協助停止暴力，並提供完整的支持機制，讓每位兒童都能擁有安全的成長環境。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 小孩

延伸閱讀

鍾瑶曾目睹親戚暴行留陰影　有人「伸起手」就害怕

至親兒在國外...張振寰離世無家屬出面 初步相驗「死因不明」

「一代大俠」張振寰驚傳辭世　離婚23年前妻鮑正芳開口了

一代大俠張振寰驚傳身亡享壽65歲！　昔家暴鮑正芳離婚收場

相關新聞

「剴剴案沒有沉」 兒盟3點澄清駁謠傳 表態支持修法加重虐童刑罰

男童「剴剴」遭虐死案昨開庭，上千名民眾聚集法院聲援。當社會大眾關注目光再回到剴剴案，因剴剴案遭受抨擊的兒福聯盟、及主責剴...

史上最大觀光逆差！賴正鎰提8大建言 籲儘速開放陸客觀光

疫後海外旅遊夯，國旅蕭條。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光...

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

天冷彎腰穿鞋、追劇都可能落枕 醫教3招保持肌肉好彈性

近期天氣變化大，不少人出現落枕或拉傷狀況。復健科醫師表示，肌肉在寒冷狀態下比較僵硬，導致血液循環變差，建議每隔一段時間應...

14縣市低溫特報！受輻射冷卻影響 2地區「非常寒冷」恐下探6度

中央氣象署說，受輻射冷卻影響，今晚至明晨各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫的機率，竹苗局部地區可能下探6度，氣象署也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。