兒少目睹家暴後遺症大 婦團籲當「友善路人甲」

目睹家暴兒少通報逐年增加，但仍有黑數隱身社會角落，婦女救援基金會今天說，曾有兒少因目睹瀕臨死亡的家暴，後因恐懼致行為退化至小學一年級，籲民眾擔任友善路人甲。

婦援會今天攜手藝人鍾瑶召開「給孩子一個安全的明天」記者會，呼籲民眾攜手共同終止家庭暴力，讓孩子有一個安全的成長環境。

目睹家暴兒少是指未滿18歲直接或間接目睹雙親一方對另一方暴力虐待的兒童或少年，暴力類型包含肢體暴力、性暴力、精神暴力、言語暴力及經濟暴力。

婦援會執行長杜瑛秋表示，婦援會每年接觸將近800名目睹家暴兒少，其中有5成接受婦援會社工服務，家庭暴力對兒少的影響包含行為及生理，包含兒少可能出現模仿行為，以為遇到困難就可以大吼大叫，或是可能擔憂家庭暴力，影響睡眠而生長停滯。

杜瑛秋分享曾接觸過的實際個案，曾有兒少目睹家暴家人處瀕臨死亡狀態，後因恐懼家人被殺害致行為退化，從小學五年級退化至小學一年級；也有遇過個案原本成績優異，但因擔憂晚上發生家暴、必須隨時準備起來保護家人而不敢睡覺，使得課業停滯。

杜瑛秋說，透過服務經驗，也發現目睹家暴後有38%的兒少會產生心理影響、30%行為影響、13%生理影響、4.12%人際和學校適應影響、5.7%家庭關係與親職教育影響。

根據衛生福利部統計，目睹家暴兒少人數逐年增加，從2019年2.63萬人、2020年3.20萬人、2021年3.27萬人、2022年3.37萬人到2023年3.58萬人。

杜瑛秋分析，通報量增加主要原因包含許多民眾對於家庭暴力事件已有敏感度，當發生家暴時就會去通報，而家庭暴力防治法也於民國104年進行修正，將目睹兒少納入保護範疇，當婦女保護社工接獲通報時必須留意家中小孩，起初可能因資源分配及人力不足，通報量較少，但近年因資源逐步建置，通報量也跟著增加。

婦援會今天公布2025年度公益廣告，突破以往非營利組織的傳統模式，首次運用VR技術，讓社會大眾以第一視角親身感受家暴現場的衝擊，體會目睹兒少無助與恐懼們的處境，進而伸出援手提供關懷與支持，降低因目睹暴力創傷而影響未來人生。

婦援會董事長蔡恩加表示，為了保護這些孩子，社會各界應共同努力，提升對家暴議題的關注，在家暴即將或正在發生時，發揮友善路人甲精神協助停止暴力，並提供完整的支持機制，讓每位兒童都能擁有安全的成長環境。

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