四接環評爭議 環團等公告後將提行政訴願再提司法訴訟

環團批評環境部無視台電、四接開發案環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，讓四接強行闖關。基隆市府表示，環保局已函請協和電廠提供土壤汙染調查相關資料，目前尚未收到回覆資料，等收到資料後，市府將邀請環境部與土汙專家學者共同研議，提出後續最佳處置方案。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，刑事部分，環評上月26日通過後，他27日就已到台北地檢署狀告台電環保處長吳政宏及2名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。

行政部分，王醒之表示，環評大會雖已通過，但目前環境部尚未公告，將等正式公告後提行政訴願，目前資料都已備妥，將訴求四接開發案環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，環評大會決議無效應廢止；如果訴願被行政院駁回，就馬上提行政訴訟，進入司法調查程序，聲請廢止環評大會決議。