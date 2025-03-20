茶改場研發土肉桂葉咖啡 辛香不刺激競爭力提升

茶改場今天表示，3年研發完成「土肉桂葉咖啡」製作技術，將台灣特有種土肉桂的葉片加工鎖住新鮮香氣，並掌握關鍵比例跟咖啡拼配製成，可沖泡出辛香卻不帶刺激感，開放技轉。

有的人喝咖啡偏好撒上肉桂粉增添風味，農業部茶及飲料作物改良場今天發布新研發技術資訊，宣布製作「土肉桂葉咖啡」的技術，已通過農業部農業智慧財產權審議，開放國內業者申請非專屬授權。

既然已有肉桂粉，「土肉桂葉咖啡」有何亮點。茶改場副場長邱垂豐告訴中央社記者，一般肉桂粉取自肉桂的樹皮製成，又稱桂皮，風味濃烈、辛辣帶甜，但是取樹皮後樹會死掉，重新種植需費時10年左右才能收成；台灣土地面積有限，取葉片研發加值，可增進肉桂運用性，而且等於在製作精油之外，新闢出肉桂價值。

他說，台灣特有種的國產土肉桂，葉片可供食用，且香氣較為柔和、層次豐富，並帶有甜香及木質香，研究團隊這項技術共有2個關鍵智慧財產權，一個是葉片的加工技術，可鎖住新鮮土肉桂葉片的香氣，另一個是掌握跟咖啡拼配混合的比例。

邱垂豐強調，最終沖泡出的咖啡有肉桂的辛香氣，卻不具刺激感，細膩感勝出；飲料市場競爭激烈，創新可帶來商機，歡迎業者聯繫、申請技轉。