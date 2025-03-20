端午連假台金航線機位 3月24日上午9時開放訂票

今年端午節連假共有3天，交通部民用航空局今天宣布，台北往返金門管制航線將於3月24日（周一）上午9時起開放訂位，本次航線共規畫382架次航班，提供3萬4260個座位，並視需求適時增班，請有需求的民眾記得上網搶票。

今年端午節連假自5月30日（周五）至6月1日（周日），為了舒緩旅運需求，民航局將5月29日（周四）至6月2日（周一）規畫為航空疏運管制期，共計5天。根據民航局預估，連假期間往返澎湖、金門、馬祖等離島的航班需求最為旺盛，各航空公司已規畫增班並調整機型，以提升載運量，未來將視訂位情況，再評估是否進一步加開班機。

金門縣政府提醒旅客，端午節連假期間，尖峰時段的機票將採取「限當日當班次」及「逾期作廢」的使用規定。尖峰時段包含5月29日至5月31日台灣出發前往離島的航班，以及5月31日至6月2日離島返台的航班。旅客如因故無法搭乘原訂航班，須於起飛前通知航空公司取消訂位，並依機票規定辦理退票，以維護自身權益並確保空運資源有效利用。