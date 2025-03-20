端午連假台金航線機位 3月24日上午9時開放訂票
今年端午節連假共有3天，交通部民用航空局今天宣布，台北往返金門管制航線將於3月24日（周一）上午9時起開放訂位，本次航線共規畫382架次航班，提供3萬4260個座位，並視需求適時增班，請有需求的民眾記得上網搶票。
今年端午節連假自5月30日（周五）至6月1日（周日），為了舒緩旅運需求，民航局將5月29日（周四）至6月2日（周一）規畫為航空疏運管制期，共計5天。根據民航局預估，連假期間往返澎湖、金門、馬祖等離島的航班需求最為旺盛，各航空公司已規畫增班並調整機型，以提升載運量，未來將視訂位情況，再評估是否進一步加開班機。
金門縣政府提醒旅客，端午節連假期間，尖峰時段的機票將採取「限當日當班次」及「逾期作廢」的使用規定。尖峰時段包含5月29日至5月31日台灣出發前往離島的航班，以及5月31日至6月2日離島返台的航班。旅客如因故無法搭乘原訂航班，須於起飛前通知航空公司取消訂位，並依機票規定辦理退票，以維護自身權益並確保空運資源有效利用。
民航局提醒旅客，離島航班容易受到天候影響而有調整，建議密切關注最新氣象資訊，以妥善規畫行程。此外，端午連假期間機場人潮較多，旅客應提前完成訂位，以免現場候補影響行程安排。搭機當日也請預留足夠時間，攜帶有效身分證件，並提早抵達機場報到，以確保順利登機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言