史上最大觀光逆差！賴正鎰提8大建言 籲儘速開放陸客觀光

疫後海外旅遊夯，國旅蕭條。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光逆差擴增至220億美元，台灣旅遊市場長期「入不敷出」、「創下史上最大觀光逆差」。他建議，應該儘速開放陸客觀光，同時將國際宣傳預算從每年12餘億增加至30億元，並且加強台灣觀光品質，提升海外來客數。

賴正鎰指出，近兩年入境以東南亞國家最多，其中又以星、馬為主；去年日本來台人數有增加，接近港澳入境人數，均約131萬餘人，相較於亞洲鄰近觀光旅遊國家，台灣觀光動能真的恢復太慢了。他說，台灣去年出國約1,685萬人次，其中前往日本高達600萬人次，其次是東南亞地區近354萬人次，長期「入不敷出」，2023年觀光逆差142億美元，2024年觀光逆差更達近220億美元，「除了台北市五星飯店房價站上萬元，其他縣市房價均降，平均住房率同樣大幅滑跌」。

根據觀光署資料顯示，國際觀光旅館家數從2019年80家降至2024年71家，一般觀光旅館從47家減為45家，超過10家業者因市場低迷退出經營，甚至賣地蓋商辦或住宅，即便部分旅館這兩年投資改裝並提升服務，仍受限入境旅客不足，平均住房率下滑6%至7%，業者只得調漲房價來應對電費、人力及物價等成本壓力，致使平均房價拉高約20%。

他認為，觀光業面臨人力、電價、食材等成本上升，更應該積極推動國際旅客來台，加速觀光成長，找對解方、達到兩千萬入境旅客數並不是問題。

賴正鎰也提出8大建言，包括開放兩岸團客與自由行、擴大旅遊交流，擴大免簽國家範圍與簡化簽證流程，強化國際行銷與品牌塑造、提高國際宣傳預算到30億元，發展高端醫療與特色旅遊，提升觀光基礎建設，提升服務品質，推動特色旅遊與文化體驗，以及加強與國際航空公司與外國旅行社的合作。