「屏東SOLO」第二套書上市 深入秘境累積「屏東值」

屏東縣共有33個鄉鎮市，縣府分3年將各鄉鎮市隱藏景點，編輯成「屏東SOLO」專書，帶遊客深入在地人才知道的「秘境」。去年推出第一套後受到歡迎，目前已經第三刷；今年推出第二套4本書，首刷1000組，今日在屏東王船館辦理新書發表會。

第二套4本書分別為「三地門、霧台、瑪家」，深入山林探索排灣族、魯凱族文化；「小琉球、東港、南州」一睹特有的王船文化，享受美味海鮮；「萬巒、潮州、新埤」可體驗客家文化及潮州的新興景點；「恆春、滿州」則是能暢遊台灣觀光勝地。

縣長周春米也到場舉辦簽書會，她表示屏東幅員遼闊，有豐富的自然資源與多元文化，從壯闊山海到純樸部落，復古老街到秘境步道，都值得細細品味。「屏東SOLO」帶讀者深度探索屏東，創造自己的專屬旅程，累積更多的「屏東值」。

縣府交通旅遊處表示，這次4本書介紹4種不同風格的區域旅行，書中特別收錄了達人推薦的私密景點，及其深度故事，讓旅人體驗屏東的獨特魅力。書中也規畫多條不同主題的遊程建議，無論是半日遊、一日遊、自由行，都能依個人喜好搭配，不只是走馬看花，而是能深入屏東的生活脈動。