快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

聽新聞
0:00 / 0:00

「屏東SOLO」第二套書上市 深入秘境累積「屏東值」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，今日在屏東王船館辦理新書發表會，縣長周春米也到場參與簽書會。記者潘奕言／攝影
縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，今日在屏東王船館辦理新書發表會，縣長周春米也到場參與簽書會。記者潘奕言／攝影

屏東縣共有33個鄉鎮市，縣府分3年將各鄉鎮市隱藏景點，編輯成「屏東SOLO」專書，帶遊客深入在地人才知道的「秘境」。去年推出第一套後受到歡迎，目前已經第三刷；今年推出第二套4本書，首刷1000組，今日在屏東王船館辦理新書發表會。

第二套4本書分別為「三地門、霧台、瑪家」，深入山林探索排灣族、魯凱族文化；「小琉球、東港、南州」一睹特有的王船文化，享受美味海鮮；「萬巒、潮州、新埤」可體驗客家文化及潮州的新興景點；「恆春、滿州」則是能暢遊台灣觀光勝地。

縣長周春米也到場舉辦簽書會，她表示屏東幅員遼闊，有豐富的自然資源與多元文化，從壯闊山海到純樸部落，復古老街到秘境步道，都值得細細品味。「屏東SOLO」帶讀者深度探索屏東，創造自己的專屬旅程，累積更多的「屏東值」。

縣府交通旅遊處表示，這次4本書介紹4種不同風格的區域旅行，書中特別收錄了達人推薦的私密景點，及其深度故事，讓旅人體驗屏東的獨特魅力。書中也規畫多條不同主題的遊程建議，無論是半日遊、一日遊、自由行，都能依個人喜好搭配，不只是走馬看花，而是能深入屏東的生活脈動。

第二套首刷1000組，誠品、五南、博客來、讀冊、金石堂，及屏東獨立書店都買得到；電子書也同步上架，於屏東縣政府網站，供民眾免費線上閱讀，更多旅遊資訊可至「屏東Go好玩」FB粉絲專頁或「屏東旅遊網」查詢。

縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，今日在屏東王船館辦理新書發表會。記者潘奕言／攝影
縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，今日在屏東王船館辦理新書發表會。記者潘奕言／攝影
縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，今日在屏東王船館辦理新書發表會。記者潘奕言／攝影
縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，今日在屏東王船館辦理新書發表會。記者潘奕言／攝影
縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，在誠品書店有販售。記者潘奕言／攝影
縣府發行「屏東SOLO」專書，今年推出第二套4本書，在誠品書店有販售。記者潘奕言／攝影

周春米 屏東縣政府 景點 誠品 金石堂

延伸閱讀

挖掘屏東私房景點 政府推出SOLO專書第2輯

國中排球聯賽新園國中男女排進甲組決賽 周春米贈加菜金

化身小青蛙展現歡樂 屏東仁和國小獲全國舞蹈賽特優

地震加下雨 屏東霧台哈尤溪落石砸傷8名遊客

相關新聞

「剴剴案沒有沉」 兒盟3點澄清駁謠傳 表態支持修法加重虐童刑罰

男童「剴剴」遭虐死案昨開庭，上千名民眾聚集法院聲援。當社會大眾關注目光再回到剴剴案，因剴剴案遭受抨擊的兒福聯盟、及主責剴...

史上最大觀光逆差！賴正鎰提8大建言 籲儘速開放陸客觀光

疫後海外旅遊夯，國旅蕭條。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光...

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

四接環評爭議 環團等公告後將提行政訴願再提司法訴訟

環團批評環境部無視台電、四接開發案環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，讓四接強行闖關。基隆市府表示，環保局已...

端午連假台金航線機位 3月24日上午9時開放訂票

今年端午節連假共有3天，交通部民用航空局今天宣布，台北往返金門管制航線將於3月24日（周一）上午9時起開放訂位，本次航線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。