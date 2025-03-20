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彰化八旬嬤突眼歪嘴斜、聲音薄弱 把握黃金搶救時間恢復良好

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
85歲的蕭姓阿嬤日前大動脈阻塞中風而眼歪嘴斜，彰化醫院為她進行動脈內取栓手術後，恢復良好。圖／彰化醫院提供
85歲的蕭姓阿嬤日前大動脈阻塞中風而眼歪嘴斜，彰化醫院為她進行動脈內取栓手術後，恢復良好。圖／彰化醫院提供

彰化縣85歲的蕭姓阿嬤日前突然眼歪嘴斜、說話卻薄弱模糊，家人立即送衛福部彰化醫院急診，確定是腦內大動脈阻塞的缺血性中風，進行動脈內取栓手術後，阿嬤不僅不再眼歪嘴斜，語言功能也慢慢恢復，由於掌握黃金搶救時間，讓病患的神經功能受損降到最低。

阿嬤的兒子表示，日前他媽媽準備午休時，突然眼歪嘴斜、全身發抖，想要說話卻聲音薄弱模糊，他覺得不對勁，馬上叫救護車送彰化醫院急診，確定是中風時，為了減少媽媽折騰，選擇不轉往醫學中心，就在彰化醫院手術，手術後媽媽就不再眼歪嘴斜，語言功能慢慢恢復，也能對話，左手左腳比較無力，持續復健中。

彰化醫院神經內科主任連宮瑩表示，蕭阿嬤到院時左側無力，意識不清，透過電腦斷層血管攝影術發現其右側中大腦動脈近端阻塞，是急性缺血性腦中風，先經靜脈注射血栓溶解劑，再由支援的台大雲林分院腦中風中心主任蕭又仁進行動脈內取栓術，成功救回阿嬤。

連宮瑩說，此個案確認有大血管阻塞，排除出血，也透過家屬知道中風發生的時間不久，適合進行動脈內取栓術。過去臨床試驗的結果也顯示，動脈內取栓術可以讓原先缺血的組織盡快重新獲得血液，搶救尚未壞死的腦細胞，讓病患的神經功能受損降到最低。

蕭又仁表示，腦部小動脈阻塞以施打血栓溶解劑為主，至於大動脈阻塞，注射血栓溶解劑並施以動脈內取栓術是最新最有效的方法，這是將取栓的導管經鼠蹊部穿刺進入體內，再深入到阻塞的腦血管之中，搭配導管抽吸或支架拉取，將塞在血管中的血栓取出。

蕭又仁強調，腦血管阻塞將因為缺氧，每分鐘死亡190萬個腦細胞，所以大動脈內取栓的時間要快，如果腦梗塞時間過久才被發現送醫，缺血組織範圍過大，就不樂觀了。因此如有中風症狀，快速送往有動脈內取栓術的醫院，不要捨近求遠，避免錯過黃金救援時間。

民眾可用口訣FAST快速判斷可能腦中風及處置，F（Face）微笑時嘴角歪斜或一側臉部無法動作；A（Arm）手腳無力，無法舉起雙手；S（Speech）語無倫次、講話不清楚或無法表達，這三者出現其一，中風可能性就很高，如果眼睛有偏向的情況，可能是大動脈阻塞，情況更是危急；T（Time）快把握時間撥打 119 送醫。

蕭又仁醫師強調如有中風症狀，快速送往有動脈內取栓術的醫院，不要捨近求遠，避免錯過黃金救援時間。圖／彰化醫院提供
蕭又仁醫師強調如有中風症狀，快速送往有動脈內取栓術的醫院，不要捨近求遠，避免錯過黃金救援時間。圖／彰化醫院提供

腦中風 阿嬤

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