影／雪山軟雪將成硬冰！ 雪管處發布8處高風險登山路段

雪霸國家公園管理處官網下午發布最新訊息指出，依據保育志工與山友這2天回報的雪況，目前雪山頂積雪約20公分，雪山圈谷約16至18公分，請山友務必攜帶雪地裝備並做好保暖工作，如果沒把握，請回頭下山。

雪管處官網小編指出，雪山登頂前的步道是冰、雪、岩混合的地形，也是歷年來發生滑落墜崖的意外熱點，加上這2天山區持續低溫，將會使軟雪變成硬冰，保證能讓人滑到不行，請山友務必將雪攀3寶頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）都帶齊，更應該要學會如何使用，如果沒把握使用，請回頭下山。