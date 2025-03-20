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影／雪山軟雪將成硬冰！ 雪管處發布8處高風險登山路段

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪山主峰往雪北積雪情況。圖／山友蕭添益提供
雪山主峰往雪北積雪情況。圖／山友蕭添益提供

雪霸國家公園管理處官網下午發布最新訊息指出，依據保育志工與山友這2天回報的雪況，目前雪山頂積雪約20公分，雪山圈谷約16至18公分，請山友務必攜帶雪地裝備並做好保暖工作，如果沒把握，請回頭下山。

雪管處官網小編指出，雪山登頂前的步道是冰、雪、岩混合的地形，也是歷年來發生滑落墜崖的意外熱點，加上這2天山區持續低溫，將會使軟雪變成硬冰，保證能讓人滑到不行，請山友務必將雪攀3寶頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）都帶齊，更應該要學會如何使用，如果沒把握使用，請回頭下山。

小編表示已在今年度雪季發文16篇了，「苦口婆心」類的、「武俠亂說」類的、「正經八百」類的都寫了，但還是要再次提醒雪霸雪季期間高風險路段。包括雪山圈谷10.4至10.9公里、雪山黑森林8.8公里、武陵四秀品田山V型谷、大霸尖山霸基處、大霸線9.6公里處，這些都是過往曾經發生意外的地點，請大家務必謹慎再謹慎，如果沒把握通過，請回頭下山吧。

雪山主峰頂植披覆雪。圖／雪霸保育志工提供
雪山主峰頂植披覆雪。圖／雪霸保育志工提供
雪季期間雪霸高風險路段。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪季期間雪霸高風險路段。圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 雪山 雪霸

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