快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

挖掘屏東私房景點 政府推出SOLO專書第2輯

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣政府以3年為期，深入各鄉鎮挖掘在地私房景點，編成「屏東SOLO」專書；去年推出第1輯，今年再推第2輯，盼介紹更多屏東隱藏版美景與私房景點，讓大家一探究竟。

「屏東SOLO」第2輯今天在王船文化館亮相，縣府與全台最南誠品書局共同行銷，帶領讀者探索屏東11鄉鎮隱藏版美景與私房景點。

屏東縣長周春米出席新書發表會表示，屏東幅員遼闊，擁有豐富自然資源與多元文化，從壯闊山海到純樸部落，從復古老街到秘境步道，每一處角落都值得細細品味。

周春米強調，「屏東SOLO」延續深度探索精神，創造個人專屬旅程，例如原鄉「三地門、霧台、瑪家」專屬親山愛水喜好者，也是排魯文化藝文聖境，「萬巒、潮州、新埤」則是讓人想以尋寶搜奇心態走進村落，來屏東走走、看看、吃喝玩樂，就要有一套「屏東SOLO」。

屏東縣政府交通旅遊處補充，「屏東SOLO」不僅是一趟視覺與文化旅程，更是一場與在地人的對話，書中收錄了達人推薦私密景點，以及他們的深度故事，讓旅人可以用最真實方式體驗屏東獨特魅力。

除了旅遊景點介紹，書中還規劃多條不同主題遊程建議，無論是半日遊、一日遊或結合鄉鎮之間自由行，都能依照個人喜好搭配，讓旅遊不再只是走馬看花，而是真正走進屏東生活脈動。

交旅處指出，屏東縣政府以3年為期，深入33個鄉鎮挖掘在地人才知道的隱藏景點，編輯成「屏東SOLO」專書，去年推出第1套後得到熱烈迴響，更再版2刷辦理縣長實體書簽名會；第2輯今天正式發售，首刷推出1000組，誠品、五南、博客來、讀冊、金石堂網路及實體書店，以及屏東獨立書店都可買得到。

交旅處提及，每本實體書都附上手抄紙張，紙面是使用各鄉鎮意象產物製作，作為讀者認識每一鄉鎮引言，且為純手工製作，讓讀者感受屏東多向度熱情。電子書也同步上架於屏東縣政府網站，供民眾免費線上閱讀。

周春米 屏東縣政府 景點

延伸閱讀

國中排球聯賽新園國中男女排進甲組決賽 周春米贈加菜金

影／補助廚餘機300萬額度6天全滿 周春米：會再增加一些經費

屏東鄭成功廟生活空間啟用 周春米：凝聚客家感情

台電核三廠火警檢討 周春米要求建立即時通報機制

相關新聞

「剴剴案沒有沉」 兒盟3點澄清駁謠傳 表態支持修法加重虐童刑罰

男童「剴剴」遭虐死案昨開庭，上千名民眾聚集法院聲援。當社會大眾關注目光再回到剴剴案，因剴剴案遭受抨擊的兒福聯盟、及主責剴...

史上最大觀光逆差！賴正鎰提8大建言 籲儘速開放陸客觀光

疫後海外旅遊夯，國旅蕭條。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光...

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

四接環評爭議 環團等公告後將提行政訴願再提司法訴訟

環團批評環境部無視台電、四接開發案環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，讓四接強行闖關。基隆市府表示，環保局已...

端午連假台金航線機位 3月24日上午9時開放訂票

今年端午節連假共有3天，交通部民用航空局今天宣布，台北往返金門管制航線將於3月24日（周一）上午9時起開放訂位，本次航線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。