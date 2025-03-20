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南港LaLaport開幕逢上班日 車流未明顯增加

中央社／ 台北20日電

LaLaport南港店今天開幕，除轄區警方在周邊派遣警力，台北捷運也在南港展覽館站加派人員引導。交通局表示，目前周邊道路車流量未明顯增加，將持續監控。

LaLaport南港店今天中午開幕，進駐商場開設應變中心的台北市交通局交通治理科長林育生告訴中央社記者，截至下午3時為止，周邊交通狀況都算順暢，車流量並沒有明顯提高，停車場也仍有餘裕，將持續監控，嚴陣以待。

觀察現場狀況，周邊經貿一路、經貿二路及南港路二段車流順暢，人流則大多是由捷運南港展覽館站方向進入商場，但經貿二路105巷口常見民眾走出行穿線，甚至號誌轉紅燈後仍搶過馬路。

林育生指出，已針對周邊號誌進行微調，並請警方協助引導人流，短期內先以臨時性方式處理，再規劃長期工程優化，持續觀察改善狀況，據以調整。

林育生說，開幕首日的交通狀況比預期來得更好，除了剛好是上班日平日，屬於離峰時段，還要感謝民眾搭乘大眾運輸工具的良好習慣，期盼民眾繼續配合，若須開車則建議停放至外圍停車場後轉搭捷運。

台北市警察局南港分局表示，為因應購物人車，周邊各重要路口都會派遣警力加強疏導，建議開車民眾盡量避開尖峰時段，若遇停車場滿位可至內湖機廠轉乘停車場、漢來飯店停車場等，勿占用道路排隊停等。

台北捷運公司表示，因應旅客增加，捷運南港展覽館站今天總計加派5名支援人力，鼓勵民眾多多搭乘，將隨時視人潮彈性加密班距。

台北市長蔣萬安今天出席開幕活動致詞表示，LaLaport南港店是台北市最新的購物地標，凸顯南港已經從「黑鄉」成為「潮城」，他將帶著老婆及小孩來逛街，且一定會搭捷運來。

停車場 台北捷運

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