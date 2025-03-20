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用路人注意！清明連假首日將現車潮 蘇花路廊恐湧南下最大車流

中央社／ 宜蘭縣20日電
公路局預估，清明節連續假期首日當天，蘇花路廊可能湧南下最大車流。圖／中央社
公路局預估，清明節連續假期首日當天，蘇花路廊可能湧南下最大車流。圖／中央社

公路局東區養護工程分局今天表示，今年清明節連續假期首日（3日）當天，蘇花路廊可能湧南下最大車流，當日首波車潮將於凌晨3時起湧現，請用路人做好旅程規劃。

東區養護工程分局指出，清明節連續假期自4月3日至4月6日，共4日。這次假期為傳統民俗重大節日，預估將有大量車潮往返宜花地區，尖峰時段交通需求遠大於蘇花路廊可服務容量。

東區養護工程分局預估，清明連假首日（3日）蘇花路廊南下旅次將出現最大車流，當日首波車潮將於凌晨3時起湧現，車潮預計持續至當天下午5時之後緩解。

假期後段（5日至6日）以北返車流為主，連假第3日（5日）北返車潮預估於當天下午2時起湧現，車潮預計持續至當晚9時之後緩解；第4日（6日）北返車潮將於當天下午1時起陸續湧現，車潮預計將持續至當天下午4時後緩解。

東區養護工程分局呼籲，清明連假蘇花路廊在部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議民眾提前返鄉掃墓，或是做好旅程規劃，避免壅塞車潮，或多加利用大眾運輸。

清明節 蘇花路廊 車潮 連續假期

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