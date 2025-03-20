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美國饒舌歌手來台辦活動爭議 北市府收52件申訴案

中央社／ 台北20日電

台北市法務局今天表示，美國饒舌歌手TYGA原定去年11月間在新北市及台北市辦活動，卻在當天突然公告取消，民眾反映未收到退款。市府統計至今已受理52件消費申訴案。

法務局發布新聞資料指出，此案經台北市消保官會同行政院消費者保護處、台北市文化局召開行政調查，請相關業者到北市府說明，釐清此次活動售票主辦單位為境外公司，其委託某科技公司辦理外國藝人TYGA工作許可，及委託某娛樂公司辦理演出場地租借等事宜。

法務局表示，因主辦單位為境外公司並未到場，北市消保官已通知娛樂公司轉知因儘速把退款進度、活動延期辦理詳細資訊及處理方案公告於官方網站，但主辦單位至今僅在官網公告退票退款方式。

消保官說，民眾透過境外購票網站買境外公司辦理活動票券，常有聯繫困難及退款不易狀況，應留意交易風險，購票前務必審慎評估，或至行政院消費者保護處網站了解有關跨境消費糾紛處理資訊。

消保官表示，此案消費者多以信用卡購票，尚未取得退款的消費者，可持續透過此境外公司的官網聯繫，也可速洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。

法務局指出，針對類此主辦單位為境外公司的案件，將持續研議後續處理方式。消費者如有任何消費爭議，可撥消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」，將會提供消費諮詢及相關協助，以維護消費者權益。

消保官 消費者

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