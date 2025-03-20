快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

越南蚵充斥真假難辨 雲林首批本產牡蠣取得溯源「身分證」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
多年來越南蚵衝擊，使本產蚵受影響，台西蚵農取得溯源標章，說台灣本產牡蠣尚介讚。記者蔡維斌／攝影
多年來越南蚵衝擊，使本產蚵受影響，台西蚵農取得溯源標章，說台灣本產牡蠣尚介讚。記者蔡維斌／攝影

越南蚵充斥市面，使台灣蚵真假難分，國內蚵農飽受衝擊。農業部漁業署推動溯源管理，雲林台西首批養蚵青農獲通過認證，掛牌「正港台灣蚵」。青農說，通過認證消費者較安心，且價格合理不灌水，銷量翻倍。漁業署表示，目前溯源納管涵蓋率約63％，期待今年能達80％，保障國人消費安全。

雲林縣府農業處指出，雲林養蚵面積約3千多公頃，年產4405公噸，產值逾13億元，近年極端氣候及缺工，原就經營困難，尤其多年來受越南蚵混充台灣蚵，造成市面行情混亂，嚴重衝擊國內養蚵漁民，為維護台灣蚵品質，漁業署最近推動溯源條碼，輔導傳統蚵業轉型，增加收入。去年首波申請輔導溯源標章的56戶養蚵漁民獲通過。

台西養蚵青農林岳鋒表示，越南蚵每台斤約60元，台灣蚵近兩年來都維持在200元左右，兩者價格相差甚大，有人為賺取更多利潤，摻入越南蚵再以台灣蚵價格出售，有人甚至把越南蚵當台灣蚵直接販售，因蚵很難分辨。對養蚵產業衝擊甚大。

台西蚵農張曉慧說，本產蚵口感佳，為讓民眾安心買到正港台灣蚵，去年獲得認證後，改採自產自銷打出「古蚵撿」品牌，消費者掃描QR Code就能追蹤到產地，且保證不泡水，貨真價實，短短幾個月下來，贏得消費者信任，銷售量倍數成長。

雲林牡蠣養殖發展協會理事長丁健家也指出，進口越南蚵成本低，有利可圖，不少貿易商不斷進口，甚至與越南蚵農「契作」傾銷國內，影響很大，溯源管理不僅保障消費者，也有助於維護國本產蚵發展。

漁業署副署長陳建佑表示，目前國內有1247戶獲得溯源或產銷履歷驗證，納管涵蓋率約63％，養殖戶可張貼標章作為市場區隔，將會持續輔導，期待今年涵蓋率能達80%，保護消費者也保護國內牡蠣產業。

雲林台西養蚵青農張曉慧和林岳鋒取得台灣牡蠣溯源標章，改採自產自銷打出品牌，銷量大幅成長。記者蔡維斌／攝影
雲林台西養蚵青農張曉慧和林岳鋒取得台灣牡蠣溯源標章，改採自產自銷打出品牌，銷量大幅成長。記者蔡維斌／攝影
多年來越南蚵衝擊，使本產蚵受影響，台西蚵農取得溯源標章，說台灣本產牡蠣尚介讚。記者蔡維斌／攝影
多年來越南蚵衝擊，使本產蚵受影響，台西蚵農取得溯源標章，說台灣本產牡蠣尚介讚。記者蔡維斌／攝影
養蚵剝蚵數十年的台西鄉阿祖級蚵農說，進口蚵的口感比不上台灣本產蚵。記者蔡維斌／攝影
養蚵剝蚵數十年的台西鄉阿祖級蚵農說，進口蚵的口感比不上台灣本產蚵。記者蔡維斌／攝影

消費者 漁業署 牡蠣

延伸閱讀

雲林養蚵人家顧食安 獲標章認證贏得顧客信賴

雲林最大五星級麥寮社教園區 將廣徵志工「共享共營」

越南失聯移工打撞球 遇台中警臨檢開溜上演追逐戰

雲林將打造首座科技警政大樓 結合科偵AI巡防全面「科技執法」

相關新聞

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

「是機率，不是遺傳」經長郭智輝看唐氏症展覽 再度致歉

經濟部長郭智輝日前用「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發病友群情激憤。唐氏症基金會在台北車站舉辦世界唐氏症日展覽...

拉到懷疑人生…乖乖洗手才有效！醫警告「5種病毒」對酒精免疫

近日，氣溫劇烈變化，容易引發呼吸道疾病，尤其是對兒童來說更是容易感染。

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

合歡山積雪恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

合歡山18日、19日降雪，今天雖未下雪，但仍有明顯積雪，交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段夜間有局部路面結冰機率，因...

越南蚵充斥真假難辨 雲林首批本產牡蠣取得溯源「身分證」

越南蚵充斥市面，使台灣蚵真假難分，國內蚵農飽受衝擊。農業部漁業署推動溯源管理，雲林台西首批養蚵青農獲通過認證，掛牌「正港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。