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影／測溫槍驗排氣管更被要求手摸20秒 民眾PO網怒嗆

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有民眾於網路上PO文表示，昨下午至新竹區監理所中壢監理站檢查哈雷大型重型機車時遭刁難，不僅看到對方拿出測溫槍，更被要求用手摸排氣管，批「台灣驗車傲視全球」。圖／翻攝自我是中壢人
有民眾於網路上PO文表示，昨下午至新竹區監理所中壢監理站檢查哈雷大型重型機車時遭刁難，不僅看到對方拿出測溫槍，更被要求用手摸排氣管，批「台灣驗車傲視全球」。圖／翻攝自我是中壢人

有民眾於網路上PO文表示，昨下午至新竹區監理所中壢監理站檢查哈雷大型重型機車時遭刁難，不僅看到對方拿出測溫槍，更被要求用手摸排氣管，批「台灣驗車傲視全球」。中壢站回應，檢驗人員依相關規定檢驗，手摸排氣管非必要程序，不過部分程序未盡妥適致衍生爭議，中壢站會加強內部教育訓練

民眾將一鏡到底影片PO網，並寫下「這絕對是全世界最瞎的驗車方式！先是跟我說車冷了叫我去騎熱，騎回來先拿出一個測溫槍，我驗了這麼多車第一次遇到要測溫度，重點是法規哪一條說驗車要驗溫度了？結果說測溫槍測不出來，叫我用手摸！摸20秒就讓我過！？拎杯還不跟你拼了，我摸的地方哈雷原廠防燙就是這樣設計，『台灣驗車傲視全球』，哈雷原廠防燙裝置今天我用手幫各位扛下來了！」

中壢站表示，依道路交通安全規則附件15規定，機車變更排氣管應有排氣系統隔熱防護裝置，以避免機車於正常騎乘或停放時碰觸乘坐者或行人，發生危害。該車經檢驗人員查核，排氣管隔熱防護裝置與原出廠配備（車輛型式安全審驗）明顯不同，排氣管也未安裝適當隔熱防護裝置，不符前開附件規範，致產生上開爭議。

中壢站說，該案檢驗過程中，檢驗人員請民眾以手碰觸排氣管方式非檢驗必需程序，確有不當，中壢站將立即檢討車輛檢驗實務流程，並加強人員教育訓練。另該站已主動聯繫車主，就相關疑義事項予以說明，並就檢驗人員不當檢驗流程致歉，同時協助後續檢驗事宜。

有民眾於網路上PO文表示，昨下午至新竹區監理所中壢監理站檢查哈雷大型重型機車時遭刁難，不僅看到對方拿出測溫槍，更被要求用手摸排氣管，批「台灣驗車傲視全球」。圖／翻攝自我是中壢人
有民眾於網路上PO文表示，昨下午至新竹區監理所中壢監理站檢查哈雷大型重型機車時遭刁難，不僅看到對方拿出測溫槍，更被要求用手摸排氣管，批「台灣驗車傲視全球」。圖／翻攝自我是中壢人

中壢 教育訓練 新竹

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