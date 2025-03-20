高雄40歲以下罹癌女性可獲凍卵補助 每案最高3萬元

高雄市新生兒出生率連年下降，「醫療性凍卵補助」新政策上路。衛生局今天宣布，舉凡設籍高雄，或配偶設籍在高雄市的40歲（含）以下女性，罹癌且經醫師評估因罹癌或治療影響生育者，衛生局給予一次性補助凍卵療程，每案補助金額上限3萬元，減輕罹癌女性經濟負擔。

國人結婚與備孕年齡逐漸延後，不少罹癌女性可能產生凍卵需求，市面上凍卵費用約介於8萬至12萬元，是一筆不少負擔。為守護罹癌女性生育權，同時也減輕當事人經濟負擔，高雄市府今年開始針對女性提供醫療性凍卵補助，即日起開放申請。

衛生局表示，高雄市的補助對象為本人或配偶設籍高雄市的40歲以下女性，已婚或未婚皆可申請，罹癌且經醫師評估因罹癌或治療影響生育者，於衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案之特約人工生殖機構接受凍卵療程者，可於完成療程後6個月內，備妥疾病診斷證明書、凍卵療程診斷證明書等資料提出申請。

衛生局說，衛生福利部國民健康署建議，考量生育風險及胎兒健康，鼓勵女性在25歲至35歲間完成生育規畫，但隨著結婚與備孕年齡逐漸延後，若女性因罹癌及後續治療過程，都可能影響生育能力，甚至導致不孕，考量罹癌女性生育機會，即日起提供醫療性凍卵補助，詳情可參照高市衛生局網頁（https://gov.tw/hTy）。