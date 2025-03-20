四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘日前在臉書粉專分享，有些人外表看起來瘦，小腹摸起來卻又凸又硬，這可能是因為體內囤積了不少「內臟周圍的隱形脂肪」，包圍著肝臟、腸道、胰臟甚至是心臟等，不斷釋放發炎物質，從而影響全身代謝。

張家銘表示，很多人以為內臟脂肪就像市場肉攤能見到的，那些白白軟軟的油，其實它和皮下脂肪截然不同。內藏脂肪大多藏在肚子深處，緊包著內臟，且呈現黃褐色，還帶有發炎細胞，是體內的「發炎製造者」。

「很多正常體重的人其實內臟脂肪都超標，這也解釋出為何有些看似不胖的人，血糖、血壓、膽固醇卻比真正的胖子還糟糕。」

若是長時間久坐不動、吃太多精緻碳水化合物（如麵包、甜點）、壓力過大或睡眠不足，都有可能導致身體代謝變慢，進而促使皮質醇分泌，將脂肪通通囤積在腹部中。

「內臟脂肪比皮下脂肪更容易燃燒！」張家銘建議民眾，平時在生活中可以調整飲食，多吃優質蛋白質、健康油脂，並多運動加速體脂燃燒；利用冥想、瑜伽來降低壓力，每天睡滿7-9小時；也可以嘗試間歇性斷食等，保持身心靈健康，避免脂肪成功囤積。