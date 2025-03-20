快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

台灣賞鳥影片秀出「環境多樣性」 獲日本國際觀光電影節金獎

中央社／ 台北20日電

交通部觀光署參山國家風景區管理處製作台灣中部地區賞鳥國際行銷影片Birding in Taiwan，參加第7屆2025日本國際觀光電影節，於1132件國際投稿作品中脫穎而出，獲得金獎。

觀光署今天發布新聞稿，第7屆日本國際觀光電影節（Japan World’s Tourism Film Festival 2025），是為推廣並呈現各地獨特魅力的觀光電影節，今年影展主題為「森林與人類：邁向可持續未來的傳承」，強調社區與自然環境間的關係。

觀光署表示，這次得獎影片Birding in Taiwan，在紀錄片單元中獲得金獎，影片展現了生態旅遊的重要性，介紹台灣中部地區壯麗的山海風光與豐富的賞鳥資源，從鳥類與賞鳥者的視角看見台灣生態環境的多樣性。

觀光署指出，影片從鳥類視角遙拍手法帶入台灣丘陵、高山、濕地，展現台灣山林及生態之美，將旅遊帶入生態、保育、綠色的層次，提升台灣觀光形象。

Birding in Taiwan影片導演陳鈺杰說，這部影片為了捕捉灰面鵟鷹壯麗的飛行和小燕鷗養育後代的畫面，鏡頭展示動人而溫暖的氛圍。

觀光署表示，將與內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署、台中市政府於9月20日至21日，在台中市民廣場舉行「2025第1屆世界賞鳥博覽會」，將台灣獨有絕美景色介紹給全球的賞鳥旅遊愛好者，盼提升台灣生態旅遊在國際上的知名度，促進台灣觀光產業發展。

影片 日本 觀光署 賞鳥

延伸閱讀

櫻井政博談日本遊戲開發無須迎合西方市場：玩家追求來自日本的獨特體驗

日本多地昨下雪今年櫻花晚開？日旅達人這樣說

國旅1日遊占7成！為提高留宿率 觀光署祭4支箭活絡觀光

非法露營區1761處「超過合法11倍」觀光署：加強取締

相關新聞

「剴剴案沒有沉」 兒盟3點澄清駁謠傳 表態支持修法加重虐童刑罰

男童「剴剴」遭虐死案昨開庭，上千名民眾聚集法院聲援。當社會大眾關注目光再回到剴剴案，因剴剴案遭受抨擊的兒福聯盟、及主責剴...

史上最大觀光逆差！賴正鎰提8大建言 籲儘速開放陸客觀光

疫後海外旅遊夯，國旅蕭條。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光...

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

四接環評爭議 環團等公告後將提行政訴願再提司法訴訟

環團批評環境部無視台電、四接開發案環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，讓四接強行闖關。基隆市府表示，環保局已...

端午連假台金航線機位 3月24日上午9時開放訂票

今年端午節連假共有3天，交通部民用航空局今天宣布，台北往返金門管制航線將於3月24日（周一）上午9時起開放訂位，本次航線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。