台灣賞鳥影片秀出「環境多樣性」 獲日本國際觀光電影節金獎
交通部觀光署參山國家風景區管理處製作台灣中部地區賞鳥國際行銷影片Birding in Taiwan，參加第7屆2025日本國際觀光電影節，於1132件國際投稿作品中脫穎而出，獲得金獎。
觀光署今天發布新聞稿，第7屆日本國際觀光電影節（Japan World’s Tourism Film Festival 2025），是為推廣並呈現各地獨特魅力的觀光電影節，今年影展主題為「森林與人類：邁向可持續未來的傳承」，強調社區與自然環境間的關係。
觀光署表示，這次得獎影片Birding in Taiwan，在紀錄片單元中獲得金獎，影片展現了生態旅遊的重要性，介紹台灣中部地區壯麗的山海風光與豐富的賞鳥資源，從鳥類與賞鳥者的視角看見台灣生態環境的多樣性。
觀光署指出，影片從鳥類視角遙拍手法帶入台灣丘陵、高山、濕地，展現台灣山林及生態之美，將旅遊帶入生態、保育、綠色的層次，提升台灣觀光形象。
Birding in Taiwan影片導演陳鈺杰說，這部影片為了捕捉灰面鵟鷹壯麗的飛行和小燕鷗養育後代的畫面，鏡頭展示動人而溫暖的氛圍。
觀光署表示，將與內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署、台中市政府於9月20日至21日，在台中市民廣場舉行「2025第1屆世界賞鳥博覽會」，將台灣獨有絕美景色介紹給全球的賞鳥旅遊愛好者，盼提升台灣生態旅遊在國際上的知名度，促進台灣觀光產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言