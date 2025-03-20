「剴剴案沒有沉」 兒盟3點澄清駁謠傳 表態支持修法加重虐童刑罰

男童「剴剴」遭虐死案昨開庭，上千名民眾聚集法院聲援。當社會大眾關注目光再回到剴剴案，因剴剴案遭受抨擊的兒福聯盟、及主責剴剴收養案的社工也再度被翻出來撻伐。兒福聯盟今針對外界傳言「未進行訪視，偽造訪視紀錄」、「與保母勾結及欺騙家屬」、「社工主管、督導及機構包庇」，提出3項澄清，懇請大眾以事實為依據，共同維護兒童權益與社工專業尊嚴，兒盟也將與大眾一起推動修法，強化兒童保護。

未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，兒福聯盟今透過聲明再次致上最深歉意，對於保母殘忍行為，全體同仁都深感痛心與悲憤。兒盟說，做得不夠的地方，虛心接受各方指正，待司法釐清真相，若有需承擔的責任也絕不迴避。兒盟也支持各界推動修法加重虐童刑罰，更將責無旁貸與大家一起推動修法，強化兒童保護，杜絕類似悲劇再度發生。

兒盟表示，剴剴案沒有沉，一年多來一直是兒盟心中最痛的部分，而這一年間，兒盟用以最高標準來檢視服務流程與細節，時時刻刻，從上到下，配合主管單位和自我要求，大幅增加內稽內控的作為，檢視所有服務流程，不再漏接任何的孩子。

針對部分網路社群以臆測訊息進行錯誤傳播，兒盟也重申，不存在「未進行訪視，偽造訪視紀錄」情事，經內部清查社工差勤紀錄、訪視交通費支出紀錄、督導獲知社工訪視資訊的時間點後，確認所有訪視皆依服務規範由社工親自執行，檢方經查證社工所提訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等資料後，也不再提出質疑。

對於謠傳「與保母勾結」及「欺騙家屬」，兒盟指出，經檢方調閱相關金流及通話紀錄，已釐清社工並無收受回扣，與保母也無私人情誼。

兒盟也強調，兒盟社工業務受政府及內部嚴格督導，絕無包庇，所謂「內部群組」討論，實為本會檢討小組在梳理案件、彙整資訊的必要管理行動。

兒盟表示，弱勢兒少的服務，需要專業社工承擔，無論謠言與錯誤指摘是否消除，兒盟在全台31個工作據點社工同仁，仍持續服務近8000個孩子，在這條道路上相互砥礪、繼續前行，沒有懈怠。對於不實報導或傳言，懇請社會大眾以事實為依據，共同維護兒童權益與社工專業尊嚴，兒盟也期待司法早日還原真相，為剴剴、家屬尋求遲來的正義。