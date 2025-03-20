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菸防法修法預告到期 國健署：聚焦持有電子煙是否沒入

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署3月4日預告「菸害防制法」修正草案，至昨天預告期滿，共收到471則意見，將儘速召開後續會議。本報資料照片
國健署3月4日預告「菸害防制法」修正草案，至昨天預告期滿，共收到471則意見，將儘速召開後續會議。本報資料照片

國健署3月4日預告「菸害防制法」修正草案，針對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，另加強網路平台監管。原定7天的預告期因相關業者、團體反映，延長至3月18日；昨天預告期滿，國健署菸害防制組組長羅素英表示，共收到471則意見，將儘速召開後續會議。

羅素英指出，截至114年3月18日，彙整「公共政策網路參與平臺-眾開講及書面意見」，共累計約471則意見，聚焦在「沒入物品」、「網路監管管理專章」，多數人支持違法產品的沒入。國健署將儘速召開專家會議，並加快行政作業流程，讓修法更快落實，落實執法。

日前（13日）國健署長吳昭軍表示，預告期間共收到逾300則回應，多數支持違法產品的沒入。民間反菸團體董氏基金會進一步主張，應該將「持有」也納入規範，嚴格訂定法規防止再次流入市場，全面杜絕非法菸品流通，保障國人健康安全。

羅素英說，累計的近500則意見中，主要關注議題為沒入物品的建議，例如：不得持有違法物品及其罰則與物品沒入。另外，針對網路監管管理專章，包含網際網路業者認定、網際網路違法資料之例示，尤其是免負賠償責任（安全港機制）。

她表示，有一些業者反映，希望在配合政府下架違法資訊後，能免除可能衍生的損害賠償責任，例如消費糾紛等，類似著作權法中的避風港條款，業者期能因執行公權力而免於賠償責任，政府能提出相關配套措施。

國健署將於後續召開法制專家會議，就蒐集之相關意見進行討論及研議修正旨揭草案內容，並辦理後續法制作業程序。而各方意見如何整合，待討論並送交行政院，最後由立法院審議拍板。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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