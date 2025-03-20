合歡山積雪恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉
合歡山18日、19日降雪，今天雖未下雪，但仍有明顯積雪，交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段夜間有局部路面結冰機率，因此今晚至明晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。
交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，台14甲線高海拔路段夜間環境溫度維持在冰點以下，有局部路面、路肩結冰機率，及路側局部殘冰、積雪不易消融。
中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，明晨7時視天氣及路況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便請見諒。
玉山國家公園管理處也表示，玉山地區持續冰凍，積雪豐厚暫時不會消融，目前是攀登風險最高的冰岩混合地形，提醒山友近期上山務必依雪季管制措施備妥冰爪、冰斧、頭盔，並需有專業嚮導帶隊，通過碎石坡積雪結冰險峻地形，或風口鐵柵欄脫離處需謹慎通行，必要時更應架設繩索確保或撤退。
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