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詐騙人頭帳戶暴增77% 郵局力拚今年減少5成警示戶

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中華郵政宣示，今年將持續全力打詐，目標將警示戶將減少5成，降至5千戶。郵局示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中華郵政宣示，今年將持續全力打詐，目標將警示戶將減少5成，降至5千戶。郵局示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

詐騙案件層不出窮，中華郵政去年詐騙警示戶也破萬，暴增77%，其中詐騙人頭帳戶又以外籍移工、領補助款或低收入戶、偏鄉民眾為最多。中華郵政宣示，今年將持續全力打詐，目標將警示戶將減少5成，降至5千戶。

中華郵政副總陳棟梁表示，中華郵政金融卡發卡量高達1790萬張，為全國之冠，但這也成為詐騙集團覬覦目標，大舉收購中華郵政金融卡，甚至在網路或社群上大打廣告，一張金融卡收購價可從10萬到60萬元不等。

根據統計，中華郵政去年詐騙警示帳戶約有1萬0619戶，是所有金融機構中最高，更較前年暴增77%，其中又以外籍移工、領補助款或低收入戶、偏鄉客戶的帳戶被當成人頭帳戶比率最高。

中華郵政公司董事長王國材今表示，希望今年詐騙警示帳戶可減少50%，但中華郵政因據點多，包括偏鄉、原住民區等，發覺很多不肖分子都會利用郵局普及化服務和據點，用帳戶來詐騙，目前將針對開戶將有更謹慎策略，例如針對移工要開戶，研擬要求要有雇主同意並保證帳戶。

中華郵政 詐騙集團

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